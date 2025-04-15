我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭中基14年婚畫下句點 現身家事法庭「辦手續」

輝達認列55億美元 賣給中國的H20晶片遭美管制

卸任後首發表演說 拜登：川普執政不到百日 大傷美國

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國前總統拜登。美聯社
美國前總統拜登。美聯社

自1月卸任總統後，前總統拜登15日首度發表公開談話，他表示，川普政府執政不到百日，就對國家造成極大的傷害；拜登說，很驚人，竟然發生的這麼快。

拜登15日受邀以保護社會安全保障（Social Security）為題在美國芝加哥發表談話，這也是他卸任總統以後，首次公開發表演說。

根據CNN報導，拜登卸任後，身邊只剩下最忠心的幕僚，而拜登多數時間則待在位於達拉瓦州（Delaware）的家中，每周會進華府的辦公室一次；報導指出，拜登沒有很多公開行程，甚至許多民主黨領袖希望他保持低調。

今年高齡82歲的拜登去年在總統大選的辯論中表現出明顯的老態，讓支持者普遍失去信心，導致他最後不得不讓出民主黨總統候選人的位置，各界也非常關心拜登此次的演說，以就近觀察拜登的近況。

拜登演說約半小時，雖然過程中仍會小吃螺絲，但狀況已比去年進度許多；拜登還在演說中自嘲，稱自己是在400年前擔任聯邦參議員。

針對川普政府有意刪減社會安全保障，拜登表示，美國人民一直以來都會收到社會安全保障的支票，不管是在戰爭時期、大蕭條時期，還是在疫情當中，但現在這個情況，首次有可能出現改變。

針對商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前失言，指只有「詐騙犯」（fraudsters）才會在乎沒收到社會安全保障的支票，拜登認為，盧特尼克不是不懂，就是不在乎，並指盧特尼克是億萬富翁，是上帝眷顧的人。

拜登說，社會安全保障不只是政府的項目，而是政府對人民神聖的承諾：7300萬美國人民把他們的薪水投入社會安全保障，以期他們需要的時候能夠有所依靠，「永遠不該背叛那分信任。」

拜登也說，有很多美國人民仰賴社會安全保障來生活，一旦刪減或取消，上百萬名美國人民將面臨困境，拜登並認為，現在做出刪減或取消的辯論，對這些弱勢來說都是莫大的心理壓力。

拜登也指出，川普政府精簡人力，裁減美國社會安全局（SSA）7000名員工，未來還準備裁減更多人，現在已經造成單位的失能。

拜登說，川普政府執政不到百日，已經對國家造成非常多的損害，拜登並表示，他對川普政府破壞的速度感到驚訝，竟然發生的這麼快。

拜登 川普

上一則

美防長最高顧問疑涉洩密 目前行政休假

延伸閱讀

繼半導體和藥品後 川普再啟動關鍵礦產調查

繼半導體和藥品後 川普再啟動關鍵礦產調查
信用卡滯納金上限8元 法官推翻：拜登政府規定違法

信用卡滯納金上限8元 法官推翻：拜登政府規定違法
美中貿易戰 川普喊話中國：現在就看你們的決定

美中貿易戰 川普喊話中國：現在就看你們的決定
習近平訪越南 川普：意圖搞垮美國

習近平訪越南 川普：意圖搞垮美國

熱門新聞

LVMH德州廠。路透

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

2025-04-10 13:45
麻州劍橋市近日爆出一起高級應召案，震撼當地政商界。示意圖／AI生成

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

2025-04-13 11:35
（取自X）

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

2025-04-14 13:40
孟昭文等國會議員所搭乘的美國航空班機，在雷根國家機場停機坪上被另一架飛機撞到。(取自X@Grace Meng)

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

2025-04-10 15:47
專門生產教育玩具的學習資源公司執行長沃登伯格說，關稅調升至驚人的145%，感覺就像世界末日。(美聯社)

美商：145%關稅像末日降臨 中國進口商品可能完蛋

2025-04-12 14:21
全美已有近300名外籍學生在沒有明確理由的情況下突然被取消留美身分。(美聯社)

中國籍計算機博士無犯罪紀錄遭簽證取消 留學生群體恐慌

2025-04-08 19:40

超人氣

更多 >
再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%

再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
趙薇終於現身… 遭封殺後首發視頻 網驚：臉腫像高曉松

趙薇終於現身… 遭封殺後首發視頻 網驚：臉腫像高曉松
改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業
樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡