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華郵：DOGE搜集聯邦資料 從社會住宅驅逐無證客

記者顏伶如／即時報導

華盛頓郵報15日報導，政府機關掌握的民眾個資向來受到保護，但政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)現正搜集訊息，以便從工作、就學、居住地點尋找無證移民下落，目標要從住處或上班地點展開逮捕並遣返，使用社會住宅且家庭成員包括無證移民的家庭將是下一波鎖定對象。

消息人士指出，住房和城市發展部官員正在研擬規定，打算禁止家人當中有合法、非法移民身分混合的家庭失申請社會住宅。政府效率部人員則正設法把家庭成員有合法、非法身分混合的住戶從社會住宅剔除，即使家人當中有美國公民也一樣。

川普政府打擊無證移民的行動，在各個機關部會落實。社會安全局(Social Security Administration，SSA)上周把絕大多數為拉丁裔的6000多名無證移民在人口資料庫裡註記為「歿」，社會安全號碼因此失效，無法工作或領取福利。稅務單位則與移民機關日前達成協議，疑似在美非法居留的民眾稅務資料將分享給移民局。

知情官員說，進駐於住房和城市發展部的政府效率部員工米爾斯基(Mike Mirski)主導清查並剔除合法與非法身分混合的家庭，第一波展開行動的地點包括紐約、芝加哥等。

法律專家說，分享民眾個資明顯侵犯隱私保護，政府計畫與服務的可信度因此受損。自由派移民權益倡議組織「全國移民法律中心」(National Immigration Law Center)健康與經濟正義政策資深顧問布羅德(Tanya Broder)說，這些措施並非僅針對少數族群，而是影響所有人，「大家都很在意隱私，沒人想讓病歷或報稅資料曝光，用來對付我們」。

報導指出，知情官員說，政府部門之間分享民眾資料的手段，實際上比外界所知的更加廣泛，至於分享訊息增加是否能夠立即轉化成遣返人數提高，目前無法得知。

住房和城市發展部部長透納(Scott Turner)3月間宣布，已與國土安全部達成分享訊息協議，以確保納稅人繳交稅金「不會用來庇護或造福非法移民」。透納接受福斯數位新聞(Fox News Digital)訪問時說，將對住在住房和城市發展部補助社會住宅的非法移民發布通知。他表示，大約有2萬4000名「資格不符」的民眾住在由住房和城市發展部補助的社會住宅。

由於申請社會住宅必須繳交身分證明，住房和城市發展部知道哪些住戶家庭成員包括無證移民。某些情況下，身為無證移民的祖父母或父母，跟符合申請資格的家人一起住在社會住宅。

非法移民 遣返 美國公民

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