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影／加州動物園遇強震 大象「圍圈護小象」感人畫面曝光

中央社／加州聖地牙哥15日綜合外電報導
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聖地牙哥野生動物園（San Diego Zoo Safari Park）中年長的非洲象立刻採取行動，圍成一圈保護幼象，這一畫面被記錄了下來。（美聯社）
聖地牙哥野生動物園（San Diego Zoo Safari Park）中年長的非洲象立刻採取行動，圍成一圈保護幼象，這一畫面被記錄了下來。（美聯社）

昨天加州發生規模5.2地震的同時，聖地牙哥野生動物園（San Diego Zoo Safari Park）中年長的非洲象立刻採取行動，圍成一圈保護幼象，這一畫面被記錄了下來。

美聯社報導，昨天上午的大象區監視器畫面顯示，有5頭非洲象沐浴在陽光下，隨後畫面開始搖晃，牠們四散奔跑。名為Ndlula、Umngani和Khosi的3頭大象迅速聚集在一起，圍成一圈保護2頭7歲的小象Zuli和Mkhaya，以防任何可能的威脅。

大象緊緊圍在一起好幾分鐘，牠們面向外圍，耳朵張開擺動保持警戒，就算地震停止也沒有一絲鬆懈。

這次地震從聖地牙哥（San Diego）一路到洛杉磯（Los Angeles）皆有感，導致聖地牙哥郡的岩石震落至鄉間道路上。震央附近的小山城朱利安（Julian），物品從商店貨架上掉落，不過並未造成任何人員傷亡或重大損害。

但是聖地牙哥野生動物園的象群受到驚嚇，哺乳類動物區負責人歐布萊特（Mindy Albright）表示，當大象圍成一圈時，「牠們會定在原地，蒐集資訊，觀察哪裡有危險」。

大象是擁有高智商的群居動物，牠們能夠透過腳掌感知聲音。當察覺到威脅時，牠們常常會靠近彼此形成一個「警戒圈」，通常小象會集中在中間，而大象則會面朝外，擔起保護的責任。

歐布萊特並表示：「看到牠們（大象）做著我們所有人都會做的事，真的很感動；就像每位父母都會做的事，那就是保護自己的孩子。」

聖地牙哥 地震 加州

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