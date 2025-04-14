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經濟低迷下「炫富」成禁忌 走低調保守的精品業績更好

記者顏伶如／綜合報導
經濟低迷，炫富成為禁忌，圖為愛馬仕購物袋。(路透)
經濟低迷，炫富成為禁忌，圖為愛馬仕購物袋。(路透)

華爾街日報(WSJ)7日報導，貿易戰底下，知名奢侈品牌面臨提高業績的壓力；經濟衰退之際，炫富成了忌諱，浮誇張揚的時尚風格適合繁榮盛世，低調保守路線精品在經濟低迷時賣得較好，精品品牌則面臨創意考驗。

做工精良但設計保守的低調奢華(quiet luxury)趨勢，從2019年以來稱霸流行圈。科技富豪貝佐斯(Jeff Bezos)是義大利精品服飾品牌Brunello Cucinelli的愛用者，素色羊絨毛線帽要價650元，飛行員式短夾克賣9000元。臉書(Facebook)創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)今年稍早宣布停止事實查核機制，亮相時帶著款式簡單的棕色皮帶手錶，是價值90萬元的Greubel Forsey瑞士手表。

不過，消費者如今對低調奢華已經感到厭倦。根據美國銀行(Bank of America)品牌熱度追蹤，綜合評估谷歌(Google)搜尋、社群網站追蹤粉絲及網站流量來看，款式保守的品牌愛馬仕(Hermès)、Brunello Cucinelli、勞力士(Rolex)、百達翡麗(Patek Philippe)，網路動力評分普遍較低，走華麗路線的品牌與消費者的網路互動，如今比去年第四季進步許多，對於提升業績來說具有加分效果。

報導指出，如何推出令人眼睛為之一亮的設計，一舉突破持續一年多以來的銷售低迷，則是奢侈品牌目前面臨的壓力。

目前銷售業績仍出現成長的少數幾個品牌，都走不安全的大膽路線。

Miu Miu去年銷售額增長超過90%，潮流商品吸引不少年輕族群的奢侈品消費者。

路易威登(Louis Vuitton)與藝術家村上隆(Takashi Murakami)最新合作系列，今年稍早已被搶購一空，某些色彩繽紛的皮包在二手網站轉賣，以零售價翻倍成交。

香奈兒(Chanel)、葆蝶家(Bottega Veneta)、范倫鐵諾(Valentino)、古馳(Gucci)等13個頂級精品品牌近來都聘請新任創意總監，希望今年稍後推出新作品，贏回消費者青睞。

目前時機對精品品牌來說並不好，川普總統對歐盟進口產品祭出20%關稅，美國消費者買歐洲精品價格變高。瑞士銀行(UBS)分析指出，歐洲精品在美國平均要漲價6%，才能消化關稅衍生的成本增加。

貿易戰底下，知名奢侈品牌面臨提高業績的壓力。(歐新社)
貿易戰底下，知名奢侈品牌面臨提高業績的壓力。(歐新社)

關稅 義大利 華爾街

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