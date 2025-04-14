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桑德斯現身科切拉音樂節宣講反川 鼓勵年輕人「站起來爭取正義」

編譯盧炯燊／綜合報導
獨立派聯邦參議員桑德斯(中)12日突然現身正加州科切拉音樂節(Coachella Valley Music)，並發言鼓勵年輕一代要「站起來爭取正義」。(美聯社)
獨立派聯邦參議員桑德斯(中)12日突然現身正加州科切拉音樂節(Coachella Valley Music)，並發言鼓勵年輕一代要「站起來爭取正義」。(美聯社)

現正展開「打擊寡頭政治」(Fighting Oligarchy)之旅的聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)，12日突然現身正在加州印第奥市(Indio)舉行的科切拉音樂節(Coachella Valley Music)，並發言鼓勵年輕一代要「站起來爭取正義」。

83歲的桑德斯來自佛蒙特州，是目前國會裡在任時間最長的無黨派獨立參議員，但與民主黨關係密切。他在流行音樂節上向觀眾們表示，美國正「面臨一些非常艱鉅的挑戰」，「美國的未來取決於你們這一代人」。

他又說，「可以對所發生的事視而不見，但如果這樣做只能後果自負。我們需要你們站起來為正義而戰，為經濟正義、社會正義及種族正義而戰」。

當桑德斯提到川普總統時，現場觀眾立即發出噓聲，他馬上回應說「我同意」。

科切拉音樂節分別於4月11日至13日及由4月18日至20日分兩梯次舉行，桑德斯在12日的音樂會結束後在X平台貼文，再次表示國家正面臨艱難時期，因此鼓勵年輕人發揮領導作用解決一系列問題。「年輕一代必須幫助領導應對氣候變遷、保護婦女權利，以及建立一個造福所有人而非僅僅造福少數人的經濟」。

作為「打擊寡頭政治」反對川普政府之旅的一部分，桑德斯在出席音樂節前，先與來自紐約市的民主黨籍國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)到洛杉磯參加集會。他的發言人在X平台貼文指集會共有3萬6000人參加，是迄今為止規模最大的一次集會。

桑德斯在去年11月第四度當選參議員，並參加民主黨黨團會議，他曾於2016年及2020年爭取民主黨總統候選人提名，但在初選中先後敗給喜萊莉·柯林頓和拜登。近年來他已成為參議院進步派的領袖人物，具有重大影響力。

現正在加州印第奥市舉行的科切拉音樂節，吸引大批年輕群眾。(美聯社)
現正在加州印第奥市舉行的科切拉音樂節，吸引大批年輕群眾。(美聯社)

桑德斯 民主黨 參議員

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