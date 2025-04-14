我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒有麥當勞 7間連鎖速食漢堡肉排被讚美味又多汁

紐時：美中玩「膽小鬼遊戲」 川普底氣不如習近平

12歲少女拼字大賽遭淘汰 家長怒告稱考題超出範圍

編譯陳韻涵／綜合報導
拼字大賽參賽者將手放在按鈕上方，準備隨時搶答的示意圖。(美聯社)
拼字大賽參賽者將手放在按鈕上方，準備隨時搶答的示意圖。(美聯社)

佛羅里達州坦帕灣(Tampa Bay)12歲印度裔少女阿瑪拉‧切普里(Amara Chepuri)今年2月8日參加拼字大賽(spelling bee)的區域資格賽，卻因為拼錯了一個未列在預訂清單中的單字而被淘汰；她的父母認為，考題超出原定範圍導致女兒未能晉級全國賽，找來律師狀告主辦單位。

阿瑪拉的父親阿南特‧切普里(Ananth Chepuri)9日告訴「坦帕灣時報」(Tampa Bay Times)說，「她本會贏的，她是佛州最棒的拼字人。」

據每日郵報(Daily Mail)報導，坦帕地區的拼字大賽舉辦之前，阿瑪拉曾詢問學校老師威廉斯(Billie Jo Williams)比賽規則和參賽者用以備賽的預訂詞庫清單。

阿瑪拉曾問威廉斯，「如果詞庫的單字用罄，或參賽者的實力相當，將如何分出勝負？」

威廉斯透過電郵回覆解釋，學校不會負責決定勝負，但提到學校準備了另外150個單字，這是其他參賽者沒有涉獵的領域，「若預備清單用罄便會挑選這150個單字」。

但在比賽期間，最後兩名參賽者顯然都把預備清單背得滾瓜爛熟，評審於是跳過一些單字；斯克里普斯全美拼字大賽(Scripps National Spelling Bee)執行總監萊夫勒(Corrie Loeffler)表示，「這是賽事常見的做法」。

當評審開始用附加清單考驗參賽者時，阿瑪拉不慎拼錯「抬棺者」(pallbearer)，而她的對手拼對了「等式」(equality)而獲勝。

切普里一家人表示，學校蔑視當初對阿瑪拉保證的事項並質疑比賽結果；她們認為，提出訴訟代表拼字大賽的地方賽事結果不確定，而判決出爐前，阿瑪拉仍有資格參加全國賽。

萊夫勒對於阿瑪拉的情況感到「痛心」，除了肯定阿瑪拉的努力外，也透露能「理解」父母為孩子爭取權益的用心。

但萊夫勒也說道，拼字比賽不只是拼字，也攸關「體育精神、韌性，事前準備和比賽運氣在生活中同等重要的才識」。

佛州 印度 佛羅里達州

上一則

性侵逾百年輕女病人 紐約兒科醫生被判賠16億

下一則

2025迄今最賣座 麥塊電影蟬聯票房冠軍

延伸閱讀

舊金山東北部阿瑪多縣 警長宣告違抗州庇護法

舊金山東北部阿瑪多縣 警長宣告違抗州庇護法
少女疑遭麥當勞主管性侵 罪證不足不起訴 死者家屬擬聲請再議

少女疑遭麥當勞主管性侵 罪證不足不起訴 死者家屬擬聲請再議
台灣麥當勞少女疑遭性侵案 檢方認罪嫌不足偵結不起訴

台灣麥當勞少女疑遭性侵案 檢方認罪嫌不足偵結不起訴
川普對等關稅在即 法國：歐盟4月底前公布應對措施

川普對等關稅在即 法國：歐盟4月底前公布應對措施

熱門新聞

LVMH德州廠。路透

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

2025-04-10 13:45
孟昭文等國會議員所搭乘的美國航空班機，在雷根國家機場停機坪上被另一架飛機撞到。(取自X@Grace Meng)

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

2025-04-10 15:47
專門生產教育玩具的學習資源公司執行長沃登伯格說，關稅調升至驚人的145%，感覺就像世界末日。(美聯社)

美商：145%關稅像末日降臨 中國進口商品可能完蛋

2025-04-12 14:21
麻州劍橋市近日爆出一起高級應召案，震撼當地政商界。示意圖／AI生成

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

2025-04-13 11:35
全美已有近300名外籍學生在沒有明確理由的情況下突然被取消留美身分。(美聯社)

中國籍計算機博士無犯罪紀錄遭簽證取消 留學生群體恐慌

2025-04-08 19:40
卡內基美隆大學中國留學生馬家駿。(領英截圖)

只剩1學期畢業 卡內基美隆中國留學生簽證突遭撤銷

2025-04-10 08:41

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅