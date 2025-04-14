12歲少女拼字大賽遭淘汰 家長怒告稱考題超出範圍

拼字大賽參賽者將手放在按鈕上方，準備隨時搶答的示意圖。(美聯社)

佛羅里達州 坦帕灣(Tampa Bay)12歲印度 裔少女阿瑪拉‧切普里(Amara Chepuri)今年2月8日參加拼字大賽(spelling bee)的區域資格賽，卻因為拼錯了一個未列在預訂清單中的單字而被淘汰；她的父母認為，考題超出原定範圍導致女兒未能晉級全國賽，找來律師狀告主辦單位。

阿瑪拉的父親阿南特‧切普里(Ananth Chepuri)9日告訴「坦帕灣時報」(Tampa Bay Times)說，「她本會贏的，她是佛州 最棒的拼字人。」

據每日郵報(Daily Mail)報導，坦帕地區的拼字大賽舉辦之前，阿瑪拉曾詢問學校老師威廉斯(Billie Jo Williams)比賽規則和參賽者用以備賽的預訂詞庫清單。

阿瑪拉曾問威廉斯，「如果詞庫的單字用罄，或參賽者的實力相當，將如何分出勝負？」

威廉斯透過電郵回覆解釋，學校不會負責決定勝負，但提到學校準備了另外150個單字，這是其他參賽者沒有涉獵的領域，「若預備清單用罄便會挑選這150個單字」。

但在比賽期間，最後兩名參賽者顯然都把預備清單背得滾瓜爛熟，評審於是跳過一些單字；斯克里普斯全美拼字大賽(Scripps National Spelling Bee)執行總監萊夫勒(Corrie Loeffler)表示，「這是賽事常見的做法」。

當評審開始用附加清單考驗參賽者時，阿瑪拉不慎拼錯「抬棺者」(pallbearer)，而她的對手拼對了「等式」(equality)而獲勝。

切普里一家人表示，學校蔑視當初對阿瑪拉保證的事項並質疑比賽結果；她們認為，提出訴訟代表拼字大賽的地方賽事結果不確定，而判決出爐前，阿瑪拉仍有資格參加全國賽。

萊夫勒對於阿瑪拉的情況感到「痛心」，除了肯定阿瑪拉的努力外，也透露能「理解」父母為孩子爭取權益的用心。

但萊夫勒也說道，拼字比賽不只是拼字，也攸關「體育精神、韌性，事前準備和比賽運氣在生活中同等重要的才識」。