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補助用罄、川普政府人事被砍 多州托兒計畫陷困境

編譯陳韻涵／綜合報導
隨著經費告罄，川普政府實施人事緊縮，許多雙薪家庭正面臨無處托兒的困境。圖為加州奧克蘭市的一個家庭式托兒所。(美聯社)
隨著經費告罄，川普政府實施人事緊縮，許多雙薪家庭正面臨無處托兒的困境。圖為加州奧克蘭市的一個家庭式托兒所。(美聯社)

隨著聯邦補助、育兒津貼及新冠疫情紓困經費相繼告罄，加上川普政府實施人事緊縮政策，許多雙薪家庭正面臨無處托兒的困境。

美聯社報導，對於需工作卻無力負擔高額托兒費的父母而言，聯邦補助堪稱家庭的生命線，但隨著托兒費用上漲加上疫情補助用罄，愈來愈多符合條件的家庭被拒於門外，目前仍領有補助的對象則無法再申請下一輪補助。

這種情況在亞利桑納州、科羅拉多州和德州尤其嚴重，非營利機構「美國兒童保育意識組織」(Child Care Aware of America)指出，內華達州和奧克拉荷馬州等州提高父母的共同負擔金額，或減少幼兒服務，另在愛達荷州，去年一度暫停受理申請。

川普政府上周解雇部分協助各州說明托兒服務的員工，這讓聯邦幼保宣傳計畫的未來充滿不確定性。

曾在前總統拜登政府任內擔任幼兒園主任的露絲‧佛里曼(Ruth Friedman)表示，「這代表托兒服務變得較不安全、更貴，且更難找。」

川普總統為撙節聯邦支出，撤銷聯邦托兒辦公室(Office of Child Care)的大量職位，該辦公室負責監督聯邦托兒補貼，並確保各州落實安全的育兒標準。

美聯社報導，托兒辦公室的十個地區辦事處中，有五個辦事處全數遭裁撤，華盛頓總部裁掉更多人，其中包括維護托兒安全標準，並確保聯邦補貼有效運用的員工。

疫情期間，國會認為托兒服務對重啟經濟至關重要，因而批准創紀錄的預算，刺激托兒產業；各州政府曾收到240億元的經費，用以提高托兒服務提供者的工資、購買口罩和空氣淨化器，以及培訓員工，另有150億元的額外托兒協助資金。

然而，這筆錢將於今年9月到期；時任總統拜登和幼保團體曾大力遊說，但國會仍拒絕延長該補助期限。

在那之後，各州運用納稅收入維持相關托兒計畫，但亞利桑納州等州已結束疫情特別計畫，如政府替教師支付托兒費用的專案。

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