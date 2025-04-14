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2025迄今最賣座 麥塊電影蟬聯票房冠軍

編譯徐薏茹／綜合報導
「MINECRAFT麥塊電影」上映第二周蟬聯北美票房冠軍，大賣8060萬元，全球票房已突破5億5000萬元，為好萊塢2025年迄今最賣座的電影。(美聯社)
「MINECRAFT麥塊電影」上映第二周蟬聯北美票房冠軍，大賣8060萬元，全球票房已突破5億5000萬元，為好萊塢2025年迄今最賣座的電影。(美聯社)

「MINECRAFT麥塊電影」(A Minecraft Movie)上映第二周蟬聯北美票房冠軍，大賣8060萬元，全球票房迅速突破5億5000萬元，為好萊塢2025年迄今最賣座的電影。

「麥塊電影」上映首周全球票房已突破3億元，並持續吸引觀影人潮，該片由傑瑞海斯(Jared Hess)執導，傑克布萊克(Jack Black)、傑森摩莫亞(Jason Momoa)主演。

儘管影評反映平淡，在爛番茄(Rotten Tomatoes)的新鮮度指數僅46%，CinemaScore的觀眾評分為B+，該片仍吸引大票觀眾進電影院，為今年初低迷的電影市場注入一劑強心針。

根據Comscore的數據，「麥塊電影」上映第二個周末，電影業整體票房為2024年同一周末的兩倍，在該片上映之前，票房收入比去年低11%，但現在幾乎已經持平；不過，目前2025年的總票房收入仍比2019年低31%。

周末上映的幾部新片包括「萬王之王」(The King of Kings)、「復仇反擊戰」(The Amateur)、「無線殺機」(Drop)、「戰役」(Warfare)，票房皆與「麥塊電影」相差一大截，但有幾部電影的表現仍超乎預期。

天使工作室(Angel Studios)動畫電影「萬王之王」講述耶穌基督的生平故事，首周末票房為1910萬元，配音陣容包括奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac)、肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh)、鄔瑪舒曼(Uma Thurman)。該片在CinemaScore獲得A+佳績，預計在復活節之前的幾周將持續吸引觀眾。

二十世紀影業(20th Century)「復仇反擊戰」由雷米馬利克(Rami Malek)主演，上映首周北美票房為1500萬元，海外票房為1720萬元。

A24「戰役」是導演艾力克斯嘉蘭(Alex Garland)繼去年「帝國浩劫：美國內戰」(Civil War)後推出的新作品，首周上映票房為830萬元。

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