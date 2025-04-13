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FBI：美高中生為暗殺川普推翻政府而弒親

中央社／華盛頓13日綜合外電報導
一名殺害雙親的威斯康辛州高中生是為了暗殺總統川普，進而推翻政府的更重大陰謀而行凶。(瓦土本郡地方法院)
一名殺害雙親的威斯康辛州高中生是為了暗殺總統川普，進而推翻政府的更重大陰謀而行凶。(瓦土本郡地方法院)

美國聯邦調查局（FBI）指出，一名殺害雙親的威斯康辛州高中生是為了暗殺總統川普，進而推翻政府的更重大陰謀而行凶。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，17歲的卡薩普（Nikita Casap）遭控殺害35歲母親塔蒂亞娜（Tatiana Casap）和51歲繼父梅爾（Donald Mayer）。兩人2月28日被發現陳屍家中。

新簽發的搜索票指控卡薩普手機內有新納粹組織「九角教團」（Order of Nine Angles）相關資料，且讚揚納粹頭子希特勒（Adolf Hitler）。

根據法院文件，調查人員還發現反猶太主義書寫內容，據傳被告在其中詳述殺害川普的計畫，而那是他推翻美國政府的更廣泛目標其中一部分。

嫌犯遭控一級蓄意殺人罪和包括藏匿屍體、盜竊身分等其他7項重罪。

當地官員因為卡薩普兩週沒有去上學而前往他們位在威斯康辛州沃基夏（Waukesha）住家時，發現他的父母雙亡。

根據對卡薩普的刑事控告書，梅爾死於頭部槍傷、塔蒂亞娜死於多處槍傷。兩人死亡時間約在2月11日。

根據搜索票，調查人員在卡薩普撰寫的文件中發現白人至上主義信仰內容，呼籲暗殺川普，展開政治革命。

調查人員寫道，卡薩普殺害雙親「似乎是為了取得資金和自主權來執行他的計畫」。

法院文件指稱，嫌犯與在俄羅斯的人士商討弒親計畫。當局表示，卡薩普付款購買用於攻擊行動的一架無人機和爆裂物，並且計劃逃往烏克蘭。

調查人員寫道：「他為殺害總統、推翻美國政府的計畫而與其他多方進行聯繫。」

根據沃基夏郡法院（Waukesha County Court），定5月7日進行傳訊，正式對卡薩普提出指控。目前在押的他，保釋金定為100萬美元。

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