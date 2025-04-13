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不認同范斯言論 格陵蘭美軍基地女指揮官遭拔官

記者胡玉立／綜合報導
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副總統范斯(右)偕妻子烏莎(中)3月28日視察格陵蘭島上的美軍皮圖菲克太空基地，聽取基地指揮官邁爾斯上校簡報。(路透)
副總統范斯(右)偕妻子烏莎(中)3月28日視察格陵蘭島上的美軍皮圖菲克太空基地，聽取基地指揮官邁爾斯上校簡報。(路透)

格陵蘭島美軍基地—皮圖菲克太空基地(Pituffik Space Base)指揮官蘇珊·邁爾斯(Susannah Meyers)上校，因為在副總統范斯3月底造訪該基地後，向全基地官兵發電郵反駁川普政府對格陵蘭島的主張，10日遭五角大廈革職。

美國太空軍聲明指出，由於對其領導能力「失去信心」，邁爾斯已被革職。聲明寫道：「指揮官應遵守最高行為標準，尤其是在履行職責時保持不偏不倚。」邁爾斯的職務已由肖恩·李伊(Shawn Lee)上校接任。

邁爾斯於去年7月出任皮圖菲克太空基地指揮官，該基地是全球最北端的美國軍事基地。范斯3月28日對駐紮當地的美軍發表演說時，為川普總統主張美國應取得丹麥自治領土格陵蘭島控制權的說法辯護，並批評丹麥對格陵蘭島的投資和保衛不足。

國防官員透露，邁爾斯3月31日向基地官兵發出電郵，捍衛該基地與丹麥和格陵蘭的關係：「我不敢妄自揣測自己是否了解當前政治，但我知道，范斯副總統28日提到的美國政府擔憂，皮圖菲克太空基地並不擔憂。」

邁爾斯的電郵，是美軍內部對川普政府外交政策調整的罕見反擊。向美軍、退伍軍人及家屬提供福利新聞和資訊的網站military.com，10日報導了這封電郵。

五角大廈發言人帕內爾(Sean Parnell)10日晚間在社群媒體X平台發文，附上Military.com報導連結表示，「國防部不會容忍破壞指揮系統或顛覆川普總統議程的行為。」

川普政府上台後，已陸續撤換多位軍事領袖，其中包括數名女性將領。川普政府之前已解雇海軍作戰部長(Naval Operations)麗莎·弗蘭切蒂(Lisa Franchetti)上將、美國海岸防衛隊司令(U.S. Coast Guard Commandant)琳達·費根(Linda Fagan)上將和北約軍事委員會(NATO's military committee)裡的唯一女性美國海軍中將蕭香娜·柴特菲德(Shoshana Chatfield)。

副總統范斯(左)3月28日視察格陵蘭島上的美軍皮圖菲克太空基地，與基地指揮官邁爾...
副總統范斯(左)3月28日視察格陵蘭島上的美軍皮圖菲克太空基地，與基地指揮官邁爾斯上校晤談。(路透)
格陵蘭島美軍皮圖菲克太空基地指揮官蘇珊·邁爾斯上校，因公開反對川普外交政策，已遭...
格陵蘭島美軍皮圖菲克太空基地指揮官蘇珊·邁爾斯上校，因公開反對川普外交政策，已遭革職。(美國太空軍)
副總統范斯(左)3月28日視察格陵蘭島上的美軍皮圖菲克太空基地，聽取基地指揮官邁...
副總統范斯(左)3月28日視察格陵蘭島上的美軍皮圖菲克太空基地，聽取基地指揮官邁爾斯上校簡報。(美聯社)

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