我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休生活／薪資單被扣了OASDI稅 怎麼一回事

封面故事財務篇／快退休了 脆弱族5招保資產

2架報廢F-35拼湊成科學怪機 重回前線

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國空軍388戰鬥機聯隊麾下之F-35A隱形戰機。(路透)
美國空軍388戰鬥機聯隊麾下之F-35A隱形戰機。(路透)

空軍11日表示，由兩架因事故而報廢的F-35A戰機拼湊而成的「新」隱形戰機，經過兩年的重建工程及測試，已經重返第一線服役。軍方以恐怖電影將死人屍體拼湊成「科學怪人」(Frankenstein)的情節，戲稱這架起死回生的飛機為「科學怪機」(Frankenjet)。

空軍F-35聯合作業辦公室於2022年底提出拼裝「科學怪機」的點子。388戰鬥機聯隊維修大隊和國防工業大廠商洛克希德馬丁公司合作，把一架報廢戰機的機頭拆下，裝到另一架報廢戰機的機身上。

這個看來不太可能成功的點子，從來沒人嘗試過，空軍決定放手一試。

這兩架F-35都是因意外事故報銷。一架是2014年引擎起火，另一架是2020年降落架故障墜毀。維修人員為了避免浪費，同時也替納稅人省錢，大膽進行「有用零組件重新組裝」實驗。

F-35維修大隊工程師巴柏(Tomas Barber)說，此一計畫的範圍和複雜度，適足作為維修人員克服障礙的典範；團隊努力的成果，顯示空軍修復高級隱形戰機的能力已提升到新的境界。

空軍表示，整個重組工程耗資1170萬元，較原先預估少了280萬元，而且替國防部省下6300萬元購置新機的費用。

經過兩年又五個月的不懈努力，這架「再生」的F-35今年1月從猶他州希爾空軍基地(Hill Air Force Base)首度試飛，順利降落德州福和市洛馬公司的測試場。經過兩個月密集測試後，它完成「新生訓練」並取得適航證明，可以重返第一線服役。

空軍指出，這架復生的F-35戰機於3月26日從福和市測試場飛回猶他州基地後，正式加入388戰鬥機聯隊序列，擔任戰備。

猶他州 德州 國防部

上一則

網路性勒索害死17歲少年 喬州男認罪了

延伸閱讀

烏克蘭折損F-16戰機飛行員 執行作戰任務時陣亡

烏克蘭折損F-16戰機飛行員 執行作戰任務時陣亡
空軍共諜夫妻檔 4罪更審都遭重判

空軍共諜夫妻檔 4罪更審都遭重判
盟邦會買川普稱「等級較低」6代戰機？前空軍部長懷疑

盟邦會買川普稱「等級較低」6代戰機？前空軍部長懷疑
太貴不買？採購F-16戰機頭盔瞄準具有變數

太貴不買？採購F-16戰機頭盔瞄準具有變數

熱門新聞

LVMH德州廠。路透

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

2025-04-10 13:45
孟昭文等國會議員所搭乘的美國航空班機，在雷根國家機場停機坪上被另一架飛機撞到。(取自X@Grace Meng)

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

2025-04-10 15:47
全美已有近300名外籍學生在沒有明確理由的情況下突然被取消留美身分。(美聯社)

中國籍計算機博士無犯罪紀錄遭簽證取消 留學生群體恐慌

2025-04-08 19:40
卡內基美隆大學中國留學生馬家駿。(領英截圖)

只剩1學期畢業 卡內基美隆中國留學生簽證突遭撤銷

2025-04-10 08:41
專門生產教育玩具的學習資源公司執行長沃登伯格說，關稅調升至驚人的145%，感覺就像世界末日。(美聯社)

美商：145%關稅像末日降臨 中國進口商品可能完蛋

2025-04-12 14:21
全球前50大富裕城市，以紐約高居榜首。美聯社

全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首

2025-04-11 11:02

超人氣

更多 >
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠