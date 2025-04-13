2架報廢F-35拼湊成科學怪機 重回前線

美國空軍388戰鬥機聯隊麾下之F-35A隱形戰機。(路透)

空軍11日表示，由兩架因事故而報廢的F-35A戰機拼湊而成的「新」隱形戰機，經過兩年的重建工程及測試，已經重返第一線服役。軍方以恐怖電影將死人屍體拼湊成「科學怪人」(Frankenstein)的情節，戲稱這架起死回生的飛機為「科學怪機」(Frankenjet)。

空軍F-35聯合作業辦公室於2022年底提出拼裝「科學怪機」的點子。388戰鬥機聯隊維修大隊和國防工業大廠商洛克希德馬丁公司合作，把一架報廢戰機的機頭拆下，裝到另一架報廢戰機的機身上。

這個看來不太可能成功的點子，從來沒人嘗試過，空軍決定放手一試。

這兩架F-35都是因意外事故報銷。一架是2014年引擎起火，另一架是2020年降落架故障墜毀。維修人員為了避免浪費，同時也替納稅人省錢，大膽進行「有用零組件重新組裝」實驗。

F-35維修大隊工程師巴柏(Tomas Barber)說，此一計畫的範圍和複雜度，適足作為維修人員克服障礙的典範；團隊努力的成果，顯示空軍修復高級隱形戰機的能力已提升到新的境界。

空軍表示，整個重組工程耗資1170萬元，較原先預估少了280萬元，而且替國防部 省下6300萬元購置新機的費用。

經過兩年又五個月的不懈努力，這架「再生」的F-35今年1月從猶他州 希爾空軍基地(Hill Air Force Base)首度試飛，順利降落德州 福和市洛馬公司的測試場。經過兩個月密集測試後，它完成「新生訓練」並取得適航證明，可以重返第一線服役。

空軍指出，這架復生的F-35戰機於3月26日從福和市測試場飛回猶他州基地後，正式加入388戰鬥機聯隊序列，擔任戰備。