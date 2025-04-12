我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國真實身分新制5月上路 不合規旅客恐遭拒登機

熱量低又纖維多 13種水果能讓人自然減重

哥大研究生領導挺巴學運 法官：可驅逐

編譯盧炯燊／綜合報導
哥倫比亞大學研究生哈利勒(圖)因在校園內領導挺巴勒斯坦學運，遭聯邦移民及海關執法局逮捕及拘留後，路易斯安納州移民法官11日裁定他可被驅逐出境。(美聯社)
哥倫比亞大學研究生哈利勒(圖)因在校園內領導挺巴勒斯坦學運，遭聯邦移民及海關執法局逮捕及拘留後，路易斯安納州移民法官11日裁定他可被驅逐出境。(美聯社)

哥倫比亞大學研究生哈利勒(Mahmoud Khalil)在校園內領導挺巴勒斯坦學運，遭聯邦移民及海關執法局(ICE)逮捕及拘留後，路易斯安納州移民法官11日裁定，他可因構成國家安全風險而予以驅逐出境。

路州耶拿市(Jena)移民法官科曼斯(Jamee E. Comans)在聽證結束後裁定，政府認為哈利勒在美國的存在「可能造成嚴重的外交政策後果」，這足以滿足將他驅逐出境的條件。她又說，政府「已透過明確及令人信服的證據，證明可將他驅逐」。

科曼斯在裁決後又允許哈利勒可在4月23日之前申請豁免被逐，哈利勒的律師范德豪特 (Marc Van Der Hout)聲言會抗爭到底。另一方面，紐約及新澤西州聯邦法官已發出臨時禁制令阻止驅逐行動。

在聽證結束時，哈利勒向科曼斯說，他已在本周初聽證開始時說過，「沒有甚麼比正當程序權利及基本公平更重要」，「而今天的聽證以及整個程序，顯然不存在這兩個原則」。代表律師范德豪特也對聽證的公正性提出批評。

范德豪特指出，政府向法庭提交的資料證明，驅逐其當事人「與外交政策無關」。

科曼斯在聆訊期間要求政府拿出證據，證明哈利勒在哥大學生反以色列活動中所扮演角色而必須驅逐出境，若然證據不足，她將「於11日終止此案」。

司法部律師11日向新澤西州紐瓦克(Newark)聯邦法院提交文件，指科曼斯無權立即釋放哈利勒，她只能決定哈利勒是否需要被驅逐出境，若不需要則可以隨後舉行保釋聽證。最終科曼斯裁定可將哈利勒驅逐。

與此同時，紐約及新澤西的聯邦法官已發出臨時禁令，在哈利勒案件審理期間不能採取驅逐行動。

在整個聆訊過程裡，哈利勒從未被控在抗議活動違法，但聯邦政府認為，參與此類示威活動的外國人應被逐出境，因他們表達反猶太和支持哈瑪斯的觀點。

哈利 新澤西州 移民

上一則

「沒感覺這麼好過」 川普健檢自稱認知測試表現優

延伸閱讀

領導學運「構成國安風險」法官裁定哥大畢業生可驅逐

領導學運「構成國安風險」法官裁定哥大畢業生可驅逐
英王室第2人 哈利王子現身烏克蘭 探望戰爭受害者

英王室第2人 哈利王子現身烏克蘭 探望戰爭受害者
哈利狀告英國內政部 稱他和梅根「被迫退出」王室

哈利狀告英國內政部 稱他和梅根「被迫退出」王室
華裔慣犯教唆12歲兒行竊 偷走價值超過6500元商品

華裔慣犯教唆12歲兒行竊 偷走價值超過6500元商品

熱門新聞

LVMH德州廠。路透

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

2025-04-10 13:45
孟昭文等國會議員所搭乘的美國航空班機，在雷根國家機場停機坪上被另一架飛機撞到。(取自X@Grace Meng)

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

2025-04-10 15:47
面對關稅來臨，美國不少民眾採取囤積策略。圖為一名消費者在超市購物。(美聯社)

新關稅生效前囤貨 華女一口氣買20瓶醬油、10瓶蠔油

2025-04-04 19:53
全美已有近300名外籍學生在沒有明確理由的情況下突然被取消留美身分。(美聯社)

中國籍計算機博士無犯罪紀錄遭簽證取消 留學生群體恐慌

2025-04-08 19:40
卡內基美隆大學中國留學生馬家駿。(領英截圖)

只剩1學期畢業 卡內基美隆中國留學生簽證突遭撤銷

2025-04-10 08:41
比爾蓋茲（左）最小的女兒菲比‧蓋茲（Phoebe Gates，右）在podcast節目上提到，父母不希望她步上爸爸後塵，中斷大學學業並開始創業。 （路透）

別學爸爸… 比爾蓋茲女兒 曝父親希望她完成「一事」

2025-04-08 15:26

超人氣

更多 >
中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%

中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%
結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫

結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫
6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效

6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效
全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首

全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首
報稅截止前 專家：一個動作可省上千元稅款

報稅截止前 專家：一個動作可省上千元稅款