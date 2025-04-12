我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國真實身分新制5月上路 不合規旅客恐遭拒登機

熱量低又纖維多 13種水果能讓人自然減重

「沒感覺這麼好過」 川普健檢自稱認知測試表現優

記者陳熙文、胡玉立／華盛頓報導
川普總統做完體檢後，搭機飛回佛州海湖莊園，在空軍一號專機上接受媒體採訪。(路透)
川普總統做完體檢後，搭機飛回佛州海湖莊園，在空軍一號專機上接受媒體採訪。(路透)

川普總統11日接受上任以來第一次健康檢查，白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)表示，川普的狀況非常良好。川普說，醫生將於13日公布健康檢查的結果，他說在健檢過程中接受心臟(cardio)和認知(cognitive)的測試，他認為自己表現得很好。

川普11日至位於美國馬里蘭州的沃特・里德陸軍醫療中心(Walter Reed Army Medical Center)做健康檢查，這是他擔任第二任總統之後，首次做健康檢查。

由於川普今年6月將年滿79歲，過去又經常表示熱愛吃速食，讓外界擔心他的身體狀況；對此，川普周一在社群網路「真實社群」(Truth Social)上宣布這項例行年度健康檢查時稱，「我從來沒有感到更好了，但這些事情必須做。」

白宮11日舉行記者會，李維特指出，川普接受很多檢查，但檢查過程中不包含全身麻醉；李維特表示，白宮會盡快公布川普健檢結果的資料，李維特也表示，大家每天都有目共睹，川普的身體健康狀況非常良好。

川普11日完成健康檢查後，隨即搭機飛往棕櫚灘(Palm Beach)，返回位於佛州的住所海湖俱樂部(Mar-a-Lago)。

川普指出，醫生將於13日公布健檢報告，「整體來說，我感覺自己狀況不錯，良好的心臟、良好的心靈；我想與(前總統)拜登有所不同，我還接受認知的測試。」川普說，他每項問題都回答正確。

川普去年7月競選期間，於賓州巴特勒郡(Butler County)造勢活動發表演說時遭到槍擊，川普的右耳上半部被子彈擦過濺血；川普此次接受健康檢查，也是川普遭槍擊後，首度讓外界可以一窺川普的身體狀況。

根據路透報導，2018年，白宮醫生於川普擔任第一任總統時，稱川普整體健康狀況良好，但建議川普必須減重，並開始每日運動的習慣。

上一次有關川普身體對外公布報告，是在2023年11月拜登81歲生日之際，川普醫生阿隆瓦德(Dr. Bruce A. Aronwald)發信表示，川普身心健康狀況「極佳」。

川普比拜登年輕三歲。但1月川普就職典禮當天，他比拜登2021年就職時的年齡大5個月；川普成為宣誓就職年齡最大的美國總統。

川普 拜登 白宮

上一則

西門子高管一家五口遊紐約墜機哈德遜河 生日成忌日

下一則

哥大研究生領導挺巴學運 法官：可驅逐

延伸閱讀

川普年度體檢自誇「認知測驗全對」 強調：想跟拜登不太一樣

川普年度體檢自誇「認知測驗全對」 強調：想跟拜登不太一樣
普亭與美特使會談逾4小時 川普籲俄羅斯動起來

普亭與美特使會談逾4小時 川普籲俄羅斯動起來
「從沒感覺這麼好過」川普體檢5個多小時 報告恐不公開

「從沒感覺這麼好過」川普體檢5個多小時 報告恐不公開
川普遇刺畫作掛白宮最顯眼位置 取代歐巴馬肖像

川普遇刺畫作掛白宮最顯眼位置 取代歐巴馬肖像

熱門新聞

LVMH德州廠。路透

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

2025-04-10 13:45
孟昭文等國會議員所搭乘的美國航空班機，在雷根國家機場停機坪上被另一架飛機撞到。(取自X@Grace Meng)

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

2025-04-10 15:47
面對關稅來臨，美國不少民眾採取囤積策略。圖為一名消費者在超市購物。(美聯社)

新關稅生效前囤貨 華女一口氣買20瓶醬油、10瓶蠔油

2025-04-04 19:53
全美已有近300名外籍學生在沒有明確理由的情況下突然被取消留美身分。(美聯社)

中國籍計算機博士無犯罪紀錄遭簽證取消 留學生群體恐慌

2025-04-08 19:40
卡內基美隆大學中國留學生馬家駿。(領英截圖)

只剩1學期畢業 卡內基美隆中國留學生簽證突遭撤銷

2025-04-10 08:41
比爾蓋茲（左）最小的女兒菲比‧蓋茲（Phoebe Gates，右）在podcast節目上提到，父母不希望她步上爸爸後塵，中斷大學學業並開始創業。 （路透）

別學爸爸… 比爾蓋茲女兒 曝父親希望她完成「一事」

2025-04-08 15:26

超人氣

更多 >
中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%

中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%
結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫

結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫
6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效

6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效
全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首

全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首
報稅截止前 專家：一個動作可省上千元稅款

報稅截止前 專家：一個動作可省上千元稅款