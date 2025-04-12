「沒感覺這麼好過」 川普健檢自稱認知測試表現優

川普總統做完體檢後，搭機飛回佛州海湖莊園，在空軍一號專機上接受媒體採訪。(路透)

川普 總統11日接受上任以來第一次健康檢查，白宮 新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)表示，川普的狀況非常良好。川普說，醫生將於13日公布健康檢查的結果，他說在健檢過程中接受心臟(cardio)和認知(cognitive)的測試，他認為自己表現得很好。

川普11日至位於美國馬里蘭州的沃特・里德陸軍醫療中心(Walter Reed Army Medical Center)做健康檢查，這是他擔任第二任總統之後，首次做健康檢查。

由於川普今年6月將年滿79歲，過去又經常表示熱愛吃速食，讓外界擔心他的身體狀況；對此，川普周一在社群網路「真實社群」(Truth Social)上宣布這項例行年度健康檢查時稱，「我從來沒有感到更好了，但這些事情必須做。」

白宮11日舉行記者會，李維特指出，川普接受很多檢查，但檢查過程中不包含全身麻醉；李維特表示，白宮會盡快公布川普健檢結果的資料，李維特也表示，大家每天都有目共睹，川普的身體健康狀況非常良好。

川普11日完成健康檢查後，隨即搭機飛往棕櫚灘(Palm Beach)，返回位於佛州的住所海湖俱樂部(Mar-a-Lago)。

川普指出，醫生將於13日公布健檢報告，「整體來說，我感覺自己狀況不錯，良好的心臟、良好的心靈；我想與(前總統)拜登 有所不同，我還接受認知的測試。」川普說，他每項問題都回答正確。

川普去年7月競選期間，於賓州巴特勒郡(Butler County)造勢活動發表演說時遭到槍擊，川普的右耳上半部被子彈擦過濺血；川普此次接受健康檢查，也是川普遭槍擊後，首度讓外界可以一窺川普的身體狀況。

根據路透報導，2018年，白宮醫生於川普擔任第一任總統時，稱川普整體健康狀況良好，但建議川普必須減重，並開始每日運動的習慣。

上一次有關川普身體對外公布報告，是在2023年11月拜登81歲生日之際，川普醫生阿隆瓦德(Dr. Bruce A. Aronwald)發信表示，川普身心健康狀況「極佳」。

川普比拜登年輕三歲。但1月川普就職典禮當天，他比拜登2021年就職時的年齡大5個月；川普成為宣誓就職年齡最大的美國總統。