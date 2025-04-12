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凱恩擔任參聯會主席案 參院60：25過關

記者胡玉立／綜合報導
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參院趕在12日休會前，通宵投票確認川普提名的退役空軍中將凱恩出任參謀首長聯席會議主席。(路透)
參院趕在12日休會前，通宵投票確認川普提名的退役空軍中將凱恩出任參謀首長聯席會議主席。(路透)

聯邦參院趕在11日開始休會兩周之前，通宵投票表決，最後以60比25壓倒性多數，確認由退役空軍中將凱恩(Dan "Razin" Caine)出任參謀首長聯席會議主席。凱恩同日恢復現役，並晉升為空軍上將。

川普總統上任後大力推行去多元化政策，旋即在2月開除非裔參謀首長聯席會議主席布朗(Charles Brown Jr.)，並欽點凱恩接任此一美國最高階軍事職務。此舉被視為是川普共和黨政府不滿軍中深陷多元化平等政策而採取的換將行動之一。

凱恩是F-16戰機飛行員出身，參加過伊拉克戰爭，並曾在多個特種作戰司令部、國防部最機密項目及中央情報局任職；但凱恩並不曾擔任過作戰指揮官或軍種參謀長，並不符合1986年法律規定的出任參謀首長聯席會議主席先決條件，必須總統認定「此類行動是國家利益所必需」，才能豁免這些先決條件要求。

凱恩於2024年退役，根據其領英(Linkedin)履歷，他還是名「企業家和投資人」，曾擔任過多家創投公司和航太企業的顧問。

川普與凱恩的關係可溯至2018年川普首任政府時期。川普多次提及他如何認識凱恩及對凱恩有增無減的賞識。提名凱恩出任參謀首長聯席會議主席前，川普還曾表示，「他是貨真價實的將軍，不是電視上的將軍。」

共和黨致力加速推進川普提名凱恩案，但民主黨試圖拖延，以彰顯該黨反對川普政策。不過，11日表決結果顯示，兩黨一致支持確認凱恩提名案；有15名民主黨參議員和緬因州獨立參議員金恩(Angus King)投下贊成票。

4月初的確認聽證會上，凱恩曾表示，他將坦誠向川普提出建議，並誓言不參與政治。當被問及如果被命令指揮軍隊做出可能違法的事，如在國內執法事件中對付平民，他作何反應時，凱恩向參議員們表示，他一定會抵制那種職責和工作。

川普曾提到他與凱恩首次見面時，凱恩戴著一頂「讓美國再次偉大」的帽子。但凱恩對此說法提出異議表示，「我從來沒有配戴過任何政治宣傳品。」

川普 參議員 民主黨

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