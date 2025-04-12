衛生部長小甘迺迪 啟動大規模自閉症肇因研究

聯邦衛生與公共服務部長小羅勃甘迺迪10日宣布，將展開「大規模測試和研究」，以確定自閉症的肇因。(路透)

聯邦衛生與公共服務部(HHS)部長小羅勃甘迺迪10日宣布，將展開「大規模測試和研究」，以確定自閉症的肇因，將有數百名科學家參與研究，預計9月完成報告。

一直持反疫苗 立場的小甘迺迪認為，兒童常規接種疫苗會導致發育障礙及自閉症，川普 也同樣認為接種疫苗是自閉症發病率上升的原因；儘管過去數十年的無數研究已經得出結論，疫苗與兒童發育障礙或自閉症之間根本沒有任何關聯。

自2000年以來，美國確診自閉症數字顯著增加，加劇了公眾擔憂。數據顯示，2020年美國8歲兒童的自閉症率為2.77%，高於2018年的2.27%和2000年的0.66%。

川普上任後，在2月下令成立一個由小甘迺迪為首的「讓美國再次健康」委員會，負責審查兒童自閉症、哮喘發病率及注意力不足過動症(ADHD)，是否與處方藥數量及疫苗等有關。小甘迺迪10日在內閣會議向川普匯報，已啟動這項大規模測試和研究工作。

川普在會議上認定「肯定有甚麼人為因素在作祟」，「如果你能想出這個答案，那就是停止服用某種藥物，停止吃某種東西，又或可能是打了一針所致」。他向小甘迺迪說，「當你找到答案時，不會有比這更重大的新聞發布會了。」

幾十年來，科學家們的研究都認為，可能是遺傳或環境因素而導致自閉症，其中基因尤其具有重要影響，但並沒有單一因素被認為是罪魁禍首。

盡管大多數病例的病因仍不清楚，但學者早已達成共識的是，兒童疫苗不會導致自閉症，主要的自閉症倡議團體也對此表示贊同。

小甘迺迪沒有透露有關研究會有哪些研究人員參與，但美國自閉症協會等主要自閉症組織尚未獲邀參與研究。

自閉症協會發言人擔心，小甘迺迪會重提那些早被否定的理論。