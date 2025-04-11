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政策急轉彎 退休和遺屬社安金仍可電話申請

記者顏伶如／綜合報導
社會安全局已開放所有申請都可以繼續透過電話辦理，包括退休金與遺屬社安金。(路透)
社會安全局已開放所有申請都可以繼續透過電話辦理，包括退休金與遺屬社安金。(路透)

社會安全局(Social Security Administration，SSA)上個月宣布申請福利或更改社安金支票存入帳戶都必須親自辦理，不再接受電話申辦，不少民眾與社安局員工都顯得焦慮及混淆，估計每周將有數以萬計民眾被迫前往社安局各地辦公室。社安局8日說明，民眾還是可以打電話申請退休社安金或遺屬社安金(survivor benefits)。

紐約時報10日分析，自從馬斯克(Elon Musk)率領的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)進駐社會安全局總部並大幅裁員、改變政策之後，社安局內部陷入混亂。不再接受電話申請就是政府效率部推動的改革項目之一，原訂4月14日開始實施，計畫宗旨在於減少詐騙，特別是社安金支票直接存入帳戶的弊端。

民眾擔心社安福利被川普政府縮減，上街抗議。圖為3月民眾舉著「把手拿開」的標語，在...
民眾擔心社安福利被川普政府縮減，上街抗議。圖為3月民眾舉著「把手拿開」的標語，在紐約示威。（路透）

不過，馬斯克與某些政府官員多次在公開談話中誇大社安金詐騙的嚴重程度，繪聲繪影的說詞始終缺乏證據佐證。

社會安全局代理副局長狄亞茲(Doris Diaz)在4月7日的內部備忘錄中，對代理局長杜迪克(Leland Dudek)指出，社安局已針對電話申請普遍存在詐騙展開調查，「只找到極少數案例」。

限縮電話服務代表民眾必須前往社安局各地辦公室親自辦手續，但同一時間社安局卻大量裁員，新規因此遭到倡議團體、國會議員同聲譴責。新規宣布不到兩周，社安局便改變口徑表示，申請社會安全殘障保險(Social Security Disability Insurance，SSDI)、生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)以及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)時，民眾還是可以打電話申請，但退休金與遺屬社安金則必須上網申請或前往各地辦公室親自辦理。

社會安全局如今已開放所有申請都可以繼續透過電話辦理，包括退休金與遺屬社安金在內，除非申請案件被加註可疑(suspicious)警示。被列為申請案可疑的民眾必須前往社安局辦公室親自提供身分證明。

若要修改社安金支票存入帳戶，則必須上網辦理或前往各地辦公室。

狄亞茲備忘錄指出，為增強防止詐騙的功能，4月14日之前將為電話申請完成防止詐騙的分析工具。白宮官員說，社安局防止詐騙小組迅速設立了防止詐騙的新興設備，並完成軟體升級以便對電話申請案進行查核。

社安金 退休金 聯邦醫療保險

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