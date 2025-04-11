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華府機場又出事 6眾議員搭機遇擦撞 孟昭文籲補足FAA人力

記者范航瑜／紐約報導
國會議員搭乘的班機在雷根機場發生擦撞，國會眾議員孟昭文在事故後舉行的線上記者會中說，自己往返華府十多年，從未遇上這種事件。(取自孟昭文X平台帳號@Grace4NY)
國會議員搭乘的班機在雷根機場發生擦撞，國會眾議員孟昭文在事故後舉行的線上記者會中說，自己往返華府十多年，從未遇上這種事件。(取自孟昭文X平台帳號@Grace4NY)

紐約與新澤西州六名聯邦眾議員10日下午在華府雷根國家機場(DCA)搭乘航班時，遇上滑行道擦撞事故，國會議員所搭班機在滑行期間遭另一架飛機碰撞，所幸無人受傷。該機場今年1月剛發生空中相撞的重大事故，導致67人死亡。

聯邦航空總署(FAA)證實，事故發生於當地時間下午12時45分，正在調查中。美國航空公司表示，飛往南卡州查爾斯頓的CRJ900支線客機(美鷹5490航班，由PSA航空營運)在滑行時與美鷹4522航班(由共和航空營運)碰觸，兩機翼尖均受損，需暫停服務檢修。

事故未造成任何乘客受傷，機場運作也未受明顯影響，兩機共搭載約143人。

受影響班機上的乘客包括紐約州聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)、米克斯(Gregory Meeks)、埃斯派亞特(Adriano Espaillat)、託瑞斯(Ritchie Torres)和拉洛塔(Nick LaLota)，以及新澤西州聯邦眾議員戈特海默(Josh Gottheimer)。當時適逢國會因逾越節與復活節休會。

拉洛塔在社群平台X發文表示：「當我們的飛機停在跑道時，另一架飛機竟撞上我們的機翼……幸好大家都平安無事。」他還提到，孟昭文事後還為大家分發葡萄。

「我往返華府十多年，從沒遇過這種事，」孟昭文在事後舉行的線上記者會中說，「有乘客看到機翼被擦掉一小塊，現在正在修復，我們也已安排新班機返回紐約。」孟昭文也藉此呼籲加強聯邦航空總署人力：「這起事件再次提醒我們，補足FAA人力、提升跑道安全至關重要。」

雷根機場位於全美空域最繁忙且複雜的地區之一。今年1月，美航一架客機與陸軍黑鷹直升機發生碰撞，造成67人罹難，為2001年以來最嚴重空難。雖該機場已啟動航線重畫與安全改革，但近距離飛行與滑行道事故仍頻繁發生。

孟昭文 新澤西州 眾議員

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