美軍資源調度吃緊 印太軍備恐轉向中東 對中防線拉警報

一架美國空軍B-2匿蹤轟炸機2024年9月於澳洲皇家空軍基地起飛。（美聯社）

紐約時報 報導，美國國防部 面臨資源調度失衡。多位國會官員表示，總統川普加強對葉門青年運動的空襲，五角大廈 可能被迫動用部署在亞太地區的軍備庫存，包括遠程精準武器，以支應中東戰區需求。此舉引發美軍指揮官憂慮恐削弱美方在應對中國潛在衝突時的戰備能力。

美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）預計當地9日、10日出席國會聽證會，勢必被問及此事。

國會官員表示，以哈戰爭於2023年10月爆發以來，五角大廈已調派大量軍艦與戰機前往中東應對局勢，加上青年運動在紅海頻頻襲擊商船，美軍在印太地區的戰備能力也因此被削弱。

美方潛艦、軍機及其人員長期處於高強度任務節奏，連基本裝備維修都成問題，戰力維持正面臨挑戰。

紐時上周已報導，美軍對青年運動為時一個月的空襲，規模遠大於五角大廈對外公開說法。僅前三周就已耗費約2億美元彈藥，加計行動與人員支出，目前總成本早已超過10億美元。

一名國會官員透露，一位資深國防官員近日表示，海軍和印太司令對美軍在葉門快速消耗彈藥的情況「非常擔憂」。這名官員警告，若亞洲地區爆發衝突，五角大廈可能將面臨「實質作戰問題」，戰備風險正迅速升高。目前台灣仍被視為美中最敏感議題，台海衝突則是雙方最可能的導火線。

美國官員表示，葉門行動中使用的遠程武器，包括從艦艇發射的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）、聯合防區外遠距遙控精準彈藥（AGM-154 Joint Standoff Weapon），以及具匿蹤能力的AGM-158A空對地飛彈（JASSM）。

這些武器是美國軍事規畫人員認為，若要反制中國解放軍在南海、東海及太平洋發動空海突襲所必備的關鍵戰力。

官員指出，這類彈藥目前儲存在關島、美軍沖繩基地，以及西太平洋其他地區的庫存設施中。五角大廈雖尚未動用印太戰略庫存應對青年運動，但官員坦言，根據情勢，可能很快就會逼美方動用這些儲備。

發言人柯默（Matthew Comer）則表示，美軍在全球各戰區提供具彈性的嚇阻選項，「同時始終在印太維持一支隨時可用、具備戰力與致命性的部隊，以維護國家安全並應對任何突發狀況。」