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川普沾沾自喜：各國「正拍我馬屁」 請求達成協議

好市多CEO說正與供應商談判 要扛住川普關稅的價格壓力

編譯季晶晶／綜合外電
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儘管川普對等關稅生效，好市多（Costco）打算力保低價，正努力與供應商談判並調整供應鏈。(路透)
儘管川普對等關稅生效，好市多（Costco）打算力保低價，正努力與供應商談判並調整供應鏈。(路透)

川普關稅升高美企的進口成本，但好市多（Costco）執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）表示，該公司打算繼續維持低價，正努力與供應商談判並調整供應鏈，以避免大幅調漲商品售價。

瓦克瑞斯上月在第2季財報後電話會議上表示，將透過好市多皫全球購買力、堅強的供應商關係，以及創新方法來應對挑戰。他說，「很難預測關稅的影響，但經營團隊會保持敏捷，目標是將成本增加對會員的影響降至最低」。

好市多在不確定時期很能發揮創造力，曾在2021年9月供應鏈不穩時，租用至少三艘貨輪和「數千個」貨櫃，以避開全球航運危機。

根據瓦克瑞斯，好市多在美銷售的大約三分之一自海外進口，其中不到一半來自中國大陸、墨西哥和加拿大。

沃爾瑪也說，在美銷售商品中，有三分之二是國內生產、組裝或種植。銀分析師拉瑟 （Michael Lasser） 預計，面臨新關稅，好市多和沃爾瑪將擁有「韌性最好的獲利前景」。

但外媒報導，美國好市多門市可能仍有七種受歡迎的品項因新關稅而有漲價壓力，包括自有品牌科克蘭的混合橄欖油（採購歐洲多國，歐盟面臨20%關稅）、進口乳酪（來自義大利的Parmigiano Reggiano和來自西班牙的Manchego乳酪輪都將受到關稅影響）、印度進口的Royal Basmati香米（面臨28%關稅）、泰國進口的柯克蘭Thai Hom Mali茉莉香米（面臨37%關稅）、瑞士進口的Lindt巧克力（面臨31%關稅）；雀巢即溶咖啡粉（雀巢總部在瑞士，面臨31%關稅，但咖啡豆來自巴西、越南、哥倫比亞、印尼和宏都拉斯，很難猜得到會漲價多少），以及南韓進口的柯克蘭的有機烤海苔片（面臨25%關稅）。

關稅 好市多 供應鏈

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