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川普簽令：提高採煤滿足電力需要 煤礦開採權租賃列為優先要務

記者顏伶如／綜合報導
川普總統8日簽署多道旨在提高使用煤炭以滿足電力需求的行政命令，並請來礦工參加簽署儀式。(歐新社)
川普總統8日簽署多道旨在提高使用煤炭以滿足電力需求的行政命令，並請來礦工參加簽署儀式。(歐新社)

川普總統8日簽署多項旨在提高使用煤炭以滿足電力需求的行政命令，煤礦雖是可靠的電力來源卻會造成污染，火力發電過去幾十年間在美國已被逐漸汰除。

美聯社報導，川普簽署的四道行政命令裡引用總統緊急權限，允許某些原本已經快要除役、較為老舊的火力發電廠繼續運作，以滿足美國隨著數據中心、人工智慧(AI)、電動車等發展而越來越龐大的電力需求。

川普同時指示聯邦機關在國有土地尋找煤礦，放寬禁止採礦的限制，並把聯邦土地的煤礦開採權租賃列為優先要務。

川普長期以來一直主張要提高煤礦做為發電等用途，不過美國煤礦產業在過去幾十年裡一路走下坡。

白宮的行政命令簽署儀式上，川普身邊圍繞著帶著工作頭盔的礦場工人。川普說：「我稱它是美麗且乾淨的煤炭。我跟我的團隊說，除非在『煤炭』前面加上『美麗』與『乾淨』兩字，否則就不能使用這詞。」

川普表示：「若以一磅對一磅的重量單位來看，煤炭是最可靠、耐用、安全且效果強大的單一能源。」他說，煤炭價格便宜，效率極高，有著高密度，幾乎堅不可摧。

川普行政命令也指示內政部長柏根(Doug Burgum)終止前總統歐巴馬任內發布的一項備忘錄，內容是暫停聯邦土地開放煤礦開採權租賃。川普同時要求，聯邦政府機關必須取消要求美國逐漸脫離生產煤礦的政策。行政命令當中也指出，美國將推動煤炭與煤炭科技出口，加訴煤炭技術研發。

川普在簽署儀式表示：「我們要全面終止拜登對美麗且乾淨煤炭的鬥爭。」他說，被關閉的火力發電廠如果設備足夠現代化，將重新恢復運作，或者將拆除重建新廠，「我們將讓礦工回到工作崗位」。

川普第一任執政期間，一度考慮要求電網營運商購買火力發電廠與核能電廠電力，好讓煤礦維持運作，但最後並未付諸行動。

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