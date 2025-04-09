費城動物園近百歲陸龜 首次當上爸媽 孵出4隻小龜

「阿布拉佐」和「媽咪」生下的四隻小龜仔。(費城動物園)

費城 動物園(Philadelphia Zoo)的被列為極危(Critically Endangered)物種的巨型陸龜首次當上了父母，只不過這對新手父母高齡近百歲。

費城動物園的加拉巴哥象龜「媽咪」，高齡近百歲首次當媽。(費城動物園）

動物園表示，新手父母「阿布拉佐」(Abrazzo)和「媽咪」(Mommy)對四隻小龜仔的到來感到「欣喜若狂」；「阿布拉佐」和「媽咪」是一對西聖塔克魯茲 加拉巴哥(Western Santa Cruz Galapagos)象龜。

動物園表示，這次的好消息也是該動物園150多年歷史來首見，而在1932年來到動物園的「媽咪」，更是同類中已知最高齡的首次產卵新手媽媽。「媽咪」年齡約為97歲，「阿布拉佐」約為96歲。

西聖塔克魯茲加拉巴哥龜在野外處極危狀態，美國境內動物園飼養的數量更是不到50隻。

「阿布拉佐」和「媽咪」的第一顆蛋，在2月27日孵化，其他的蛋寶寶很快也隨後跟著孵化成功。動物園的照護團隊目前正在監測其他可能會在未來幾周內孵化的龜寶寶。率先破蛋的四隻幼龜，體重皆在70至80公克之間。

動物園表示，這批新生兒目前被移到園內的爬蟲與兩棲生物館(Reptile & Amphibian House)幕後照料，且全都飲食和生長正常。

園方計劃將於4月23日讓這四隻小烏龜公開亮相，當天同時也是「媽咪」來到費城動物園的第93周年紀念日。

這批幼龜是屬於「動物園暨水族館協會」(Association of Zoos and Aquariums)繁殖計畫的一部分，其旨在保護物種的生存和遺傳多樣性。

費城動物園總裁兼執行長莫格曼(Jo-Elle Mogerman)在聲明中表示：「這是費城動物園歷史上的一個重要里程碑，我們非常高興與我們的城市、地區和全世界分享這消息。」

莫格曼指出：「『媽咪』是在1932年來到動物園的，這代表著在過去92年間來參觀過動物園的人，都可能見過牠。」

「阿布拉佐」則是新成員，在2020年來到費城，之前則是住在南卡羅來納州 哥倫比亞的河岸動物園(Riverbanks Zoo and Garden)。