股市狂瀉 全球18富豪身家大縮水 僅巴菲特增加115億元

在川普總統宣布加徵關稅後股市狂瀉、全球前18大富人個個身家大縮水之際，唯獨波克夏投資公司執行長巴菲特的個人淨資產，在2025年成長115億元。(美聯社)

在川普 總統宣布加徵對等關稅後股市狂瀉、全球前18大富人個個身家大縮水之際，唯獨波克夏 投資公司(Berkshire Hathaway)執行長巴菲特 (Warren Buffett)不負「股神」稱號，個人淨資產在2025年仍持續成長。

彭博億萬富翁指數(Bloomberg’s Billionaires Index)顯示，巴菲特淨資產自2025年初以來成長115億元，目前為全球第四大富豪，淨資產達1540億元。7日他的財富排名本來是第六名。

截至8日上午，全球前18大富豪中，只有巴菲特的個人財富在今年估計為增長狀態。

彭博指出，全球首富、特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)今年迄今已損失1350億元；僅4月2日川普宣布對等關稅後兩天內，他就損失了309億元。

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)淨資產今年也減少了426億元；Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)淨資產減少245億元。

巴菲特採取了謹慎態度對抗股市下行趨勢；美國證券交易委員會(SEC)文件顯示，巴菲特2024年底累積的現金部位達到創紀錄的3340億元。他在2月22日致股東信函中寫道，他不投資這筆現金是因為「沒有什麼特別吸引人的標的」。部分分析師將此保守策略解讀為：巴菲特正在為經濟衰退做準備。

CNBC Pro報導，有些投資人現在認為，在市場動盪期間，把資金投注在擁有大量現金的波克夏公司相對安全。2025年初迄今，波克夏股價上漲逾11%；4月2日川普宣布關稅當天，該公司盤後股價下跌6.5%。與此同時，史坦普500指數自元旦以來一直處於負成長，4月2日後下跌近10%。

巴菲特經常告誡投資人要有耐心，並警告無論市場如何變動，都不要反應過度。總的來說，巴菲特的投資哲學認為，長期持有多種股票且持有時間至少10年，最終都會獲得回報；因為市場通常都會隨著時間推移呈現上升趨勢。