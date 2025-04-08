川普生日當天舉行閱兵？白宮否認 華府市長：正在討論

多家媒體報導川普總統生日當天碰上陸軍建軍250周年紀念日，將會舉行閱兵，但消息被白宮否認。圖為川普1月就職典禮時出席的軍人。(路透)

據「國會山莊報」(The Hill)等多家媒體7日報導，川普 政府考慮於6月14日在華盛頓特區舉行閱兵儀式，這一天正是川普的79歲生日，同時也是陸軍建軍250周年紀念日。「Politico」報導稱，對於上述媒體爆料，白宮 回應稱，「目前還沒有閱兵式被安排在日程上」。

「華盛頓都市報」最先報導了關於閱兵式的消息，該媒體稱，預計此次閱兵式路線將從五角大樓開始直至白宮。一名陸軍官員向「國會山莊報」證實了有關計畫，但他補充說，目前還沒有確定的消息。該官員稱，華盛頓特區政府也參與了籌備，陸軍和市政府的人員正在進行「路線勘察」。

對於閱兵式的報導，陸軍發言人巴特勒上校(Col. Dave Butler)稱，「軍隊非常高興能與人們一起慶祝建軍250周年。我們的目的是讓美國人為他們的軍隊感到驕傲，也為他們的國家感到驕傲。現在確認是否舉行閱兵式還為時過早，但我們正在與白宮和一些政府機構合作，讓慶祝的規模成為國家級活動。」

「Politico」報導稱，就閱兵式一事，白宮回應稱，「目前還沒有閱兵式被安排在日程上」。華府特區 市長鮑賽(Muriel Bowser)證實，該市正在與川普政府討論此事，但討論仍處於初期階段。據報導，川普2017年在出席法國巴士底日閱兵式活動後產生了美國也舉行閱兵式的想法，但由於成本過高，川普2018年取消了該計畫。