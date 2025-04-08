東部、東南部迎大雨和雷暴 中西部、南部龍捲風+豪雨已釀21死
聽新聞
test
0:00 /0:00
截至7日，持續多日的龍捲風、強降雨等惡劣天氣在中西部和南部已造成至少21人死亡，引發的嚴重洪水或將持續數周。
綜合官方氣象部門和當地媒體報導，肯塔基州2日至5日創下該州連續四天降雨量最高紀錄，災情嚴重，多座城市展開疏散居民行動。該州州長貝希爾（Andy Beshear）7日表示，該州當天仍有500多條道路處於關閉狀態，至少20個城鎮的供水系統受到影響。報導說，在道森泉（Dawson Springs），洪水淹沒一座變電站導致電力供應中斷。安德森縣（Anderson County）消防部門官員表示，消防人員周末從洪水中救出40多人。
此外，阿肯色州上周的降雨量相當於往年同期約三個月降雨量的總和，田納西州孟菲斯市5日降雨量創下4月單日降雨量最高紀錄，密西西比州14個縣報告因惡劣天氣遭受損失。
據「準確天氣預報」公司氣象學家估算，連日來的惡劣天氣和洪水已給中西部和南部受災地區造成800億至900億美元的經濟損失。
氣象學家預測，中西部和南部有近60條河流7日將處於嚴重洪水水位，部分地區洪水威脅或將持續數周。國家氣象局7日說，東部和東南部地區當天開始面臨大面積降雨和雷暴等威脅。
上一則
川普11日將進行年度體檢 自稱「感覺好得不得了」
下一則
FB留言