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川普威脅加碼關稅50% 中國放話了 回「奉陪到底」

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

中國製會變貴？蘋果門市擠爆搶買iPhone 怕漲到2300美元

編譯葉亭均／綜合外電
川普的關稅措施，可能導致iPhone價格大漲。(美聯社)
川普的關稅措施，可能導致iPhone價格大漲。(美聯社)

川普政府威脅要大規模加徵新關稅，導致蘋果公司股價大跌，但也帶來一項短期利多：大批消費者急忙前往蘋果零售店搶購iPhone

彭博資訊報導，全美各地蘋果門市的員工表示，店裡周末擠滿了顧客，因為許多消費者擔心，若關稅措施生效，iPhone價格將大漲。蘋果多數iPhone是在中國製造，而中國將被加徵高達54%的關稅。

先前根據券商Rosenblatt Securities估計，如果蘋果將成本轉嫁給消費者，一支高階iPhone的售價可能達到近2300美元。

蘋果一位員工表示，他們的門市幾乎被恐慌搶購手機的顧客擠爆，「幾乎每一位顧客都問我，是不是很快就要漲價了。」

員工表示，儘管門市不必然出現像是iPhone新機上市時那樣大排長龍的場面，但現場氣氛宛如節日季購物高峰期。一名員工說，「大家都是一窩蜂地湧進來，帶著焦慮不斷詢問」。

這股搶購熱潮助長了買氣。一位知情人士透露，至少在一些門市，上個周末的銷量超過往年水準。蘋果發言人不願對此置評。

蘋果將在5月1日公布過去一季的財報，屆時執行長庫克和財務長帕雷克（Kevan Parekh）將有機會談到關稅帶來的影響。關稅攪動股市，對蘋果的衝擊尤深，公司市值在上周最後兩個交易日就蒸發超過5000億美元，對等關稅宣布後的三個交易日，蘋果股價崩跌19%，是2001年網路泡沫以來最糟三天表現。

蘋果已經採取許多行動因應關稅，包括增加庫存，還傳出打算把更多iPhone的製造移往印度，因為印度預定遭美課徵的對等關稅稅率比中國低。

蘋果也可能採取一些措施來避免漲價，像是要求供應商吸收成本、使得供應商利潤較低。蘋果目前最新的旗艦款iPhone售價從999美元起跳，從2017年來就一直維持這樣的價格水準。

一名門市員工表示，如果接下來幾天搶購潮持續，他一點也不會感到意外。另一名員工指出，由於新款iPhone一般在9月發布，現在通常被認為是銷售淡季，不過，現在許多顧客已經開始提前換機。

這波銷售激增有望提振蘋果的本季業績。由於公司目前售出的多為此前已備好的庫存，關稅的影響預期要到下一季度才會真正顯現。

關稅 iPhone 印度

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