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「美國旗應美國製」…白宮列10項「不公平貿易」 中日皆上榜

以總理會川普：盡快取消貿易逆差 做他國榜樣

記者陳熙文／華盛頓報導
以色列總理內唐亞胡(右)7日在華盛頓會晤美國總統川普。(路透)
以色列總理內唐亞胡(右)7日在華盛頓會晤美國總統川普。(路透)

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)7日與川普總統會面，他承諾以色列會盡快取消與美國的貿易逆差，並認為以色列將成為許多國家的榜樣；川普7日也與日本總理石破茂通話，指日本將派出談判小組與美國交涉。

川普日前宣布對等關稅政策，美國財政部長貝森特(Scott Bessent)日前指出，川普已經創造了最大的籌碼，已有超過50個國家與美國展開談判。

內唐亞胡7日與川普在白宮會面，主動表示，兩人7日談話涉及關稅，並指出，以色列將盡快取消與美國的貿易逆差。

以色列在日前川普宣布的對等關稅政策中，被開徵17%的關稅。

內唐亞胡認為，以色列取消與美國的貿易逆差是正確的事情，以色列也將取消多樣態的貿易壁壘，認為這些貿易壁壘的存在沒有必要。

內唐亞胡表示，以色列可以作為許多國家的榜樣，呼籲他們也應該做出一樣的決定；內唐亞胡說，他6日已與美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)討論該如何做，希望盡快有解決方案。

至於媒體問及是否願意減少對以色列開徵的對等關稅，川普說，美國和以色列正在討論新的貿易，有可能減少，也有可能不減少，「別忘記了，美國幫助以色列很多。」

川普7日則在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，所有國家都在與美國溝通，並指出，美國正在建立嚴厲但公平的規範。

川普指出，他7日上午與日本總理石破茂通話，指日方將派出高層代表小組與美方談判。

川普表示，日本在貿易上對美國很糟糕，日本不進口美國汽車，美國卻進口數百萬輛日本汽車；川普說，日本也在農業和其他產品上對美國不公平，認為這必須改變；川普最後又把矛頭指向中國，認為特別是中國必須改變。

而是不是有國家不大願意減少關稅，川普則點名歐盟。

川普 以色列 日本

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