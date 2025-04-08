私人保險紅藍卡 川普政府提高給付至5.06%

川普政府明年將為提供紅藍卡優勢計畫的私人保險公司提高給付率，以強化服務品質。圖為聯合健保集團的紅藍卡優勢計畫卡。(美聯社)

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)7日宣布，川普 政府明年將為提供紅藍卡 優勢計畫(Medicare Advantage)的私人保險 公司提高給付率，以強化服務品質；拜登政府今年1月提議增加給付率為2.23%，川普政府則允許增加至5.06%，保險業者營收將因此增加250億元。

華爾街日報(WSJ)報導分析，給付率增加5.06%的好消息，超出了許多華爾街分析師的樂觀評估，聯合健保集團(UnitedHealth Group)、惠安納(Humana)、安泰保險(Aetna)母公司CVS健康(CVS Health)等大型保險業者的股價看漲。

報導指出，投資人將把這波給付率提高視為川普政府對紅藍卡優勢計畫的支持。

聯邦醫療服務中心表示，給付率提高是反應醫療成本增加的預計計畫，最後拍板的給付率是根據最新數據，因此額度比1月間提案的版本更高。

該中心指出，正在確保「紅藍卡優勢計畫持續以有效率及負責任的方式提供關鍵服務，進一步強化該計畫服務受益人的能力」。

拜登政府對於紅藍卡優勢計畫保險業者的某些規範，川普政府決定保留，例如對於保險公司能夠提高請款的特定手段祭出限縮，改革將在三年內分階段推出，於2026年完成。某些保險業者要求暫緩推出改革計畫，但遭聯邦醫療服務中心拒絕。

拜登政府讓紅藍卡計畫給付減肥藥的提議，上周已被川普政府取消。現在又傳出給付率增加的消息，對保險業者來說是堪稱利多消息。過去一年來，長期以來讓保險業者頗有賺頭的紅藍卡(Medicare)計畫獲利空間變小，保險公司股價連帶受到影響。

電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)前任主持人奧茲(Mehmet Oz)獲川普總統提名掌理聯邦醫療服務中心，人事案上周在聯邦參院通過。奧茲長期以來大力支持參與紅藍卡計畫的私人保險業者。

華爾街日報去年系列報導指出，對於未經任何醫師或醫院確認、但可提高請款金額的疾病，聯邦政府透過紅藍卡優勢計畫付給保險公司500多億元。