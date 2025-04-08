川普嫌惡肖像畫 女畫家「生意」陷困境

科羅拉多州國會大廈展示的川普肖像畫，遭川普批評後，該肖像畫畫家柏德曼的藝術生涯面臨困境。(美聯社)

川普 總統甚為不滿掛在科羅拉多州議會大廈的肖像畫，上月23日發文批評「沒人喜歡自己的醜照片或畫像」、「刻意扭曲的程度前所未見」。該肖像畫畫家莎拉‧柏德曼(Sarah A. Boardman)近日透露在川普大發雷霆後，她作品的評價變得極糟，藝術生涯面臨困境。

綜合媒體報導，這幅肖像畫於2019年川普首次入主白宮期間亮相。科州眾院民主黨發言人表示，在川普抨擊後、共和黨領導層要求取下肖像畫後，這幅畫作隔天就被移除並移到倉庫中。

柏德曼在5日的聲明中表示，她於2019年受委託後，創作過程及參考照片都得到了科州議會大廈諮詢委員會的批准，「我準確地完成了這幅肖像，沒有故意扭曲，沒有政治偏見，也沒有任何試圖諷刺畫中人物的行為。我按照合約完成了任務。」她堅稱該作品在丹佛展出的六年中，她收到的回饋「絕大多數」是正面的。

柏德曼說，川普總統和所有人一樣有權自由發表評論，但「故意扭曲肖像」、「畫家愈老、才華愈少」等批評言論，現在對她超過41年的生意產生直接的負面影響，「現在我的藝術生涯和生計面臨無法恢復困境。」

根據她的網站，柏德曼出生於英國，透過旅行業務遊歷世界各地，最終在德國學習藝術。科州議會大廈的前總統歐巴馬 (Barack Obama)肖像也是由她繪製，對此川普認為「他看起來很棒，我的那幅肖像確實是最糟糕的。」柏德曼2012年受私人委託，再次為總統肖像系列繪製歐巴馬和前總統小布希 (George W. Bush)後，小布希據說寫了封信給她為那幅肖像感謝。

柏德曼的家人紛紛表達支持。其嫂嫂巴特爾斯(Sandi Bartels)稱，「我們都知道川普，我們都懂他說話的方式，也許有一天他會後悔說過這種話。」其姪女帕里斯(Elizabeth Paris)則透露家中許多人是支持川普的，因此當川普攻擊柏德曼的能力時他們感到措手不及；儘管如此，她的親人還是在社群媒體上幫她發聲，有些人還將封面照片換成了那幅川普肖像。