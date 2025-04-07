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社會安全局網站狀況連連 當機20分鐘甚至整天

記者顏伶如／即時報導
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社會安全局資訊科技部門在政府效率部整頓之下大幅裁員之後，官方網站最近幾周狀況連連，當機持續20分鐘甚至一整天。（美聯社）
社會安全局資訊科技部門在政府效率部整頓之下大幅裁員之後，官方網站最近幾周狀況連連，當機持續20分鐘甚至一整天。（美聯社）

華盛頓郵報7日報導，社會安全局(Social Security Administration，SSA)資訊科技(IT)部門在政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)整頓之下大幅裁員之後，官方網站最近幾周狀況連連，當機持續20分鐘甚至一整天，退休族、身心障礙民眾無法登入社安金帳號，錯誤訊息引起某些民眾恐慌，以為拿不到社安金。

六名現任與前任官員指出，社會安全局網站最近幾周不斷當機，即時排除問題之後，許多民眾還是沒辦法登入社安金帳號，某些民眾則是登入帳號之後，發現某些訊息消失。其他民眾遇到問題則是，系統非常緩慢，頻頻要求重新登入。

科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領政府效率部為政府縮編，社會安全局已裁員7000人，接下來還要進一步縮減數千職位。負責網站維護的科技部門人力砍半，社會安全局服務對象則是全國7300萬領取社安金民眾。

知情官員說，網站當機主要原因在於政府效率部要求社安金支票發放擴大防止詐騙查核，技術人員讓新軟體上線之前，並沒有讓伺服器完成大量使用者同時登入的測試。

某些處境最弱勢的民眾，在這波當機問題中受到衝擊尤其重大。社會安全局官員在內部電郵中坦承，上周幾乎有兩天的時間，740萬名每月領取社會安全生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)的民眾登入帳號時，收到聲稱「目前並未領取福利」(currently not receiving payments)的訊息。

報導指出，不少民眾因為這項錯誤訊息而恐慌，所幸檢查銀行戶頭時發現支票還是有入帳。網站4日出現的狀況則是，一整天裡SSI系統無法運作，某些領取人登入帳號時遭到拒絕。

發展及智能障礙非營利關懷組織「弧光」(The Arc)社安金與健康照護政策部主任黛西‧米爾勃恩(Darcy Milburn)表示，上周收到數十通民眾求助電話表示，社安金網站出現錯誤訊息，擔心再也領不到社安金。她說，社會安全局掌理關係民眾生計的重要任務，但回應卻只是「哎喲」(Oops)，嚴重缺乏效率。

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