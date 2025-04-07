1.57億 「麥塊電影」奪北美周末票房冠軍

電玩遊戲改編的「MINECRAFT麥塊電影」上映首周票房大賣，登上北美賣座冠軍。(美聯社)

「MINECRAFT麥塊電影」(A Minecraft Movie)上映首周票房大賣，登上北美賣座冠軍，顯著縮小好萊塢 今年的票房赤字。

該片的熱門程度超乎預期，上映頭幾日的北美票房高達1億5700萬元，國際票房另外增加1億4400萬元，全球票房累計3億100萬元，好消息是，學校春假尚未結束，「MINECRAFT麥塊電影」才剛要起飛。

這不僅是2025年迄今最好的首映成績，該片還打破電玩改編電影的紀錄，先前的最高紀錄是「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)的1億4600萬元。

「MINECRAFT麥塊電影」由傑瑞海斯(Jared Hess)執導，傳奇影業(Legendary Entertainment)、華納兄弟(Warner Bros.)聯合製作，據報導，該片製作預算約1億5000萬元，不包含行銷及宣傳費用。

電影卡司包括傑克布萊克(Jack Black)、傑森摩莫亞(Jason Momoa)、丹妮爾布魯克斯(Danielle Brooks)、愛瑪梅耶斯(Emma Myers)、塞巴斯欽尤金漢森(Sebastian Eugene Hansen)等人。

影評反應褒貶不一，但觀眾的反應更熱烈，CinemaScore評分為B+，PostTrak評分為4顆星(滿分5顆星)；根據調查，男性觀眾占62%，25歲以下的觀眾占64%。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「年輕觀眾喜歡去電影院 。我們以為這群觀眾會傾向小螢幕，但這是小螢幕與大銀幕的完美結盟，變成一次必看的電影盛會。」

電玩改編電影近幾年屢獲佳績，包括「超級瑪利歐兄弟電影版」、「音速小子」(Sonic)系列、「佛萊迪餐館之五夜驚魂」(Five Nights at Freddy's)等。

傑森史塔森(Jason Statham)主演動作電影「重裝制裁」(A Working Man)排名第二，上映第二個周末票房再添730萬元。