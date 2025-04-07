詐騙NBA球星「魔獸」霍華德700萬 喬州商人判12年

退役NBA球星「魔獸」霍華德。(美聯社)

喬治亞州商人達登(Calvin Darden Jr.)以投資女籃隊為名，騙走退役NBA 球星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)700萬元，還以類似手法詐騙另一名球員帕森斯(Chandler Parsons)100萬元，3日被紐約聯邦法院判處12年徒刑。

曼哈頓法院陪審團去年10月判決，現年50歲的達登詐騙霍華德收購「亞特蘭大 夢幻女籃隊」(Atlanta Dream)罪行確定；此外，達登以培訓職籃新秀魏斯曼(James Wiseman)為幌子，騙走帕森斯100萬元的罪名也成立。

主審法官同時下令達登吐回這800萬元，連帶沒收他利用這筆不義之財買來的奢侈品，包括位於亞特蘭大價值370萬元的豪宅、價值60萬元的Jean-Michel Basquiat畫作、一輛藍寶堅尼超跑 和一輛勞斯萊斯轎車。

達登的律師未出席宣判庭，也不願發表意見。

紐約南區聯邦檢察官表示，達登對法官說，他上周在押期間腦震盪，要求放棄聆聽刑期宣判，因此在法庭未結束前，先行離席。

霍華德在法庭作證時表示，達登騙他拿出700萬元買下夢幻隊，他一直被蒙在鼓裡，直到ESPN報導，該隊早已於2021年賣給包括前夢幻隊後衛蒙哥馬利(Renee Montgomery)在內的投資團隊，他才發現事有蹊蹺。

檢方指出，達登和一名體育仲介也騙了帕森斯100萬元，說是要用來培訓2020年NBA選拔出來的新秀魏斯曼。事實上，這兩人根本不認識魏斯曼，魏斯曼也沒授權他們做為代表。

為此，達登也於去年10月被法院宣判電匯詐欺、銀行詐欺和洗錢罪成立。

達登曾因假冒父親卡爾達登的名義購買Maxim雜誌，被法院判處一年徒刑，出獄後不改行騙惡習。他父親曾任亞特蘭大UPS快遞公司主管。