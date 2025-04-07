現代版火車大盜 專偷名牌運動鞋得手數百萬 2嫌落網
去年一夥盜匪專門鎖定途經美國西南部莫哈維沙漠(Mojave Desert)的貨運列車下手，許多搶劫目標是耐吉(Nike)運動鞋，價值數百萬元。洛杉磯時報(Los Angeles Times)今年2月首次報導這批現代版的「火車大盜」，至少有10起類似的搶劫案正在調查中。亞利桑納州警方日前宣布逮捕兩名涉嫌搶劫火車的竊賊。
國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，瓦拉派部族警局(Hualapai Nation Police Department)在臉書貼文表示，3月27日凌晨2點40分，警方攔下一輛栗紅色雪佛蘭Tahoe休旅車，稱其「涉嫌參與該地區的火車劫案」，但並未說明這輛車與搶劫案如何關聯。
警方稱攔下車輛後，有八人棄車逃跑，員警逮住了駕駛車輛的墨西哥男子，予以拘留；附近則發現了遭竊的耐吉運動鞋。
在調查期間，一名駕駛白色豐田4Runner的女子在66號公路95哩標誌處因未給緊急救難車輛讓路而被攔下。當警察盤查這輛車時，發現了犯罪活動的證據，警方表示這也與火車搶劫案有關，因此逮捕該名女子。警方表示要求該女駕駛下車時，她一開始照做，但後來又回到了車上並加速逃離現場，試圖逃跑的過程中還撞到了一名巡邏警官，所幸該警官並未受傷。
警方追捕嫌疑人持續約80哩，然後該女子的汽車在亞利桑納州、加州州界附近的施工區失去控制，約在於40號州際公路1哩標誌處撞上護欄，女駕駛飛出車外，貼文中附上車輛翻覆在路牌前的照片。警方聲明稱她受了輕傷，被送往亞利桑納州莫哈維谷(Mohave Valley)的Valley View醫療中心接受治療。
此一男一女兩名嫌犯因涉嫌參與火車搶劫案，均被關押在莫哈維郡成人拘留中心(Mohave County Adult Detention Center)，警方還稱兩名嫌疑人都是非法居住在美國。
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