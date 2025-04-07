現代版火車大盜 專偷名牌運動鞋得手數百萬 2嫌落網

一夥盜匪專門鎖定途經美國西南部人煙罕至莫哈維沙漠的貨運列車下手，搶劫目標是耐吉(Nike)運動鞋、價值數百萬元。(美聯社)

去年一夥盜匪專門鎖定途經美國西南部莫哈維沙漠(Mojave Desert)的貨運列車下手，許多搶劫目標是耐吉(Nike)運動鞋，價值數百萬元。洛杉磯時報(Los Angeles Times)今年2月首次報導這批現代版的「火車大盜」，至少有10起類似的搶劫案正在調查中。亞利桑納州 警方日前宣布逮捕兩名涉嫌搶劫火車的竊賊。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，瓦拉派部族警局(Hualapai Nation Police Department)在臉書貼文表示，3月27日凌晨2點40分，警方攔下一輛栗紅色雪佛蘭Tahoe休旅車，稱其「涉嫌參與該地區的火車劫案」，但並未說明這輛車與搶劫案如何關聯。

警方稱攔下車輛後，有八人棄車逃跑，員警逮住了駕駛車輛的墨西哥 男子，予以拘留；附近則發現了遭竊的耐吉運動鞋。

在調查期間，一名駕駛白色豐田4Runner的女子在66號公路95哩標誌處因未給緊急救難車輛讓路而被攔下。當警察盤查這輛車時，發現了犯罪活動的證據，警方表示這也與火車搶劫案有關，因此逮捕該名女子。警方表示要求該女駕駛下車時，她一開始照做，但後來又回到了車上並加速逃離現場，試圖逃跑的過程中還撞到了一名巡邏警官，所幸該警官並未受傷。

警方追捕嫌疑人持續約80哩，然後該女子的汽車在亞利桑納州、加州 州界附近的施工區失去控制，約在於40號州際公路1哩標誌處撞上護欄，女駕駛飛出車外，貼文中附上車輛翻覆在路牌前的照片。警方聲明稱她受了輕傷，被送往亞利桑納州莫哈維谷(Mohave Valley)的Valley View醫療中心接受治療。

此一男一女兩名嫌犯因涉嫌參與火車搶劫案，均被關押在莫哈維郡成人拘留中心(Mohave County Adult Detention Center)，警方還稱兩名嫌疑人都是非法居住在美國。