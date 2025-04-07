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德州麻疹疫情升溫 病童死亡再添一例 新墨西哥也傳1成人亡

編譯廖振堯／綜合報導
衛生部長小甘迺迪(右)6日前往德州視察麻疹疫情，並參加第二名因感染麻疹病逝之幼童的追思禮拜。(美聯社)
衛生部長小甘迺迪(右)6日前往德州視察麻疹疫情，並參加第二名因感染麻疹病逝之幼童的追思禮拜。(美聯社)

美國正面臨六年來最大規模的麻疹疫情，是自2019年紐約爆發兩次疫情以來疑似死灰復燃的跡象。據德州衛生服務處，該州確診病例上升至481例，較上周增加14%；現更傳出第二起兒童死亡病例，衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)也前往德州視察。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，德州拉伯克市(Lubbock)一家日托中心「Tiny Tots U」的六名兒童檢測陽性，疫情始於3月24日，當時一名小女孩首先出現發燒和嘔吐症狀，後來因肺炎和呼吸困難而住院。托兒所老闆梅西克(Maegan Messick)表示，目前為止所內檢測呈陽性的兒童年齡在5個月至3歲間，沒有人完全接種麻疹疫苗。

衛生部5日深夜證實，德州另一名兒童因麻疹去世。拉伯克大學醫學中心附設兒童醫院6日上午在一份聲明中表示，這名學齡女孩最近被診斷出麻疹並在院內去世。「值得注意的是，該兒童未接種麻疹疫苗，且無已知潛在健康問題。此不幸事件凸顯了接種疫苗的重要性。」這是第二例兒童死亡病例；新墨西哥州也有一名成年人疑似死於麻疹，是十年來美國首次因麻疹死亡的病例。

小甘迺迪6日抵達疫情重災區甘斯郡(Gaines County)，與社區居民見面，並參加日前病逝的女童追思禮拜。小甘迺迪表示已與德州州長艾伯特(Greg Abbott)談過，將繼續提供支持，也派出疾病防治中心(CDC)團隊前往德州。

據CDC稱，每千名感染麻疹的兒童中，約有1至3名會死於呼吸系統和神經系統併發症；每20名約有1名會患肺炎，這是幼兒因麻疹死亡最常見的原因，這種疾病還會摧毀免疫系統。2025年全國共報告628例麻疹病例，其他出現疫情的州包括堪薩斯州23例、奧克拉荷馬州10例、新墨西哥州54例、俄亥俄州17例。拉伯克市公衛主任威爾斯(Katherine Wells)指出許多人未接受病毒檢測，因此數字可能是低估的，她也呼籲家長為孩子接種疫苗。

麻疹 德州 疫情

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