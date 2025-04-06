拒絕川普推翻選舉結果 潘斯獲「甘迺迪勇氣獎」

2021年1月6日，時任副總統潘斯(右)主持國會兩院聯席會議，確認拜登當選。(美聯社)

甘迺迪家族3日宣布，前副總統潘斯(Mike Pence)因在2020年大選後，拒絕跟隨川普 總統試圖繼續執政的行動，獲選為「甘迺迪勇氣獎」(John F. Kennedy Profile in Courage Award)得獎人。

甘迺迪圖書館基金會(JFK Library Foundation)表示，該獎認為潘斯「冒著生命和事業的風險，確保總統權力在2021年1月6日根據憲法移交」之舉符合獎項宗旨，因此予以表彰。

川普在2020年總統大選 結果出爐後，假稱搖擺州 選舉有舞弊行為，要求潘斯拒絕接受搖擺州投票結果；潘斯一口拒絕，表示他並沒有這樣的權力。

而當一群川普支持者衝入國會大廈時，有不少人甚至高喊著「吊死潘斯」的口號；潘斯隨即被特勤局探員迅速帶走，驚險避開與暴徒發生衝突的情況。

潘斯隨後拒絕了特勤局要他離開國會大廈的建議，選擇留下來，在騷亂者被驅離後，繼續完成民主黨人拜登的總統大選勝利認證儀式。

甘迺迪家族在1989年創設此一獎項，表彰勇於處在不受歡迎立場也要捍衛更大公義、不在乎犠牲前途的公眾人物；獎章之得名，源自甘迺迪1957年所撰、贏得普立茲的「正直與勇敢」(Profiles in Courage)一書。

前總統甘迺迪之女卡洛琳．甘迺迪(Caroline Kennedy)與外孫史洛斯柏格( Jack Schlossberg)在聲明中指出：「他的決定體現了甘迺迪總統認為，政治勇氣是可以改變歷史進程的信念。」

潘斯在聲明中表示，獲得該獎項他「深感謙卑與榮幸」。

潘斯表示：「我從小就受到甘迺迪總統的人生和言行啟發，我很榮幸能與眾多過去獲得這認可的傑出美國人，一起獲得這項榮譽。」

甘迺迪勇氣獎將於5月4日在波士頓甘迺迪圖書館頒發。