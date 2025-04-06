暴洪+龍捲風 中西、南部多州進入緊急狀態

中西部和南部因連日豪雨造成河水上漲和暴洪，多處社區遭水圍困。圖為阿肯色州路易維爾一棟民房孤立在水中。(美聯社)

接連幾天強風豪雨襲擊中西部及南部各州，5日仍豪雨不斷，密蘇里、德州 和阿肯色州多處社區遭洪水圍困；密蘇里、阿肯色和密西西比州更進入暴洪緊急狀態。

國家氣象局說，45條河流多處即將泛洪，房屋建築、道路、橋梁及其他重要基礎設施可能淹水。

下俄亥俄河谷到阿肯色、路州和德州接壤地帶5日面臨「威脅生命、災難性、可能破歷史紀錄」的瞬間暴洪，德州到賓州西部共3700萬居民接獲洪災警報。

暴風天帶來的龍捲風 摧毀整個社區，目前已知至少九人死亡，周末預計還會有更多龍捲風。肯塔基州 洪水造成至少兩人死亡—九歲男童4日上學途中被洪水沖走，74歲長者的汽車在納爾遜郡沒頂，屍體5日被發現。

AccuWeather首席氣象學者波特(Jonathan Porter)說，由於洪水淹灌連結路易斯安那、肯塔基和孟斐斯主要發貨中心的走廊帶，供貨作業難免延緩，州際工商經濟活動深受影響。

美聯社說，這波暴風雨來襲，恰逢國家氣象局各地預報中心人事被川普政府「精簡」，多達20%職缺不補，比10年前多出一倍。

路易維爾市長葛林柏格(Craig Greenberg)5日說，俄亥俄河水在24小時內上漲了5呎，可能還要漲幾天，擠入「本市史上十大洪災」榜。

阿肯色斯、密西西比和田納西州5日陸續宣布進入暴洪緊急狀態，警民合作抵禦極端天氣。

肯塔基州長貝席爾(Andy Beshear)說，州內道路4日已有數百處不通，除了水淹，被風吹倒的樹木和土石流擋住也是原因，雨勢不停，5日還會有更多處道路封閉。

肯州霍普金斯維爾市長奈特(James R. Knight Jr.)說，由於利妥河(Little River)水位終於下降，市區5日早晨才得以解除封鎖，稍喘口氣，但天氣預報6日仍會有大雨。