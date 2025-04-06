防疫人員被裁光 禽流感恐向北蔓延
衛生部食品藥物管理局(FDA)因應禽流感的主要醫事人員—「獸醫醫學中心」(Center for Veterinary Medicine)的140多位資深員工，遭馬斯克率領的政府效率部裁員，偵測和預防禽流感的能力大受影響；隨著春天來臨，候鳥北遷，禽流感疫情恐有向北蔓延之虞。
國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，前乳牛獸醫官員、公衛學者戴維斯(Meghan Davis)指出，國家目前監視疫情的人力已不若以往；監測病毒傳播、研究其如何傳播，實有其必要，但地方公衛官員、獸醫們由聯邦政府取得的協助，將不如從前。
當今禽流感疫情為國家史上最慘，致蛋價創史上最高；雖說禽隻、牛隻罹患病毒案例已經減少，雞蛋平均售價也下降，但公衛專家表示，隨著候鳥春季遷徙，病例可能再起，一般在美國本土的5、6月來到高峰。
要把美國禽流感疫情量化十分棘手。已證實發病的養雞場數目，1月為133個，到3月下旬減少到53個；養牛場去年11月最多有253個，到3月降為21個。其他哺乳類、野鳥及人類的罹病案例分不同管道追蹤；截至目前受感染的家禽數目來到1億6800萬隻，原因在查到一家養雞場有禽流感，全場的雞隻都要撲殺。
專家表示目前的疫情很難預測、防堵，去年首次感染到牛隻，還傳染到其他物種。染病個案、檢測的數據有限，讓業界想追蹤病毒的散播、突變，變得愈發困難，意味著病毒可能再起，新變種出現時，少有人警覺。
「聖朱德兒科研究醫院」(St. Jude's Children's Research Hospital)流感學者舒茲-雪利(Stacey Schultz-Cherry)指出，此時不宜放鬆警惕。野鳥是病毒傳播的主要管道，他們會降落地面，與當地動物混居。她警告說，目前野鳥向北遷徙，可能把南美洲的新病毒變種，傳播到美國，讓病毒有更多演化的機會，可能更為危險。
值得憂心的變種已經出現。美國3月證實在密西西比州一處養雞場，查出代號H7N9的禽流感變種，是2017年以來首度，該變種特別容易讓人類喪生。
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