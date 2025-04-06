防疫人員被裁光 禽流感恐向北蔓延

芝加哥市政府清潔工人正在處理一隻疑似因流感死亡而被沖上密西根湖沙灘的野鴨屍體。隨著春天來臨，候鳥北遷，禽流感疫情恐有向北蔓延之虞。(路透)

衛生部食品藥物管理局(FDA)因應禽流感 的主要醫事人員—「獸醫醫學中心」(Center for Veterinary Medicine)的140多位資深員工，遭馬斯克 率領的政府效率部裁員，偵測和預防禽流感的能力大受影響；隨著春天來臨，候鳥北遷，禽流感疫情 恐有向北蔓延之虞。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，前乳牛獸醫官員、公衛學者戴維斯(Meghan Davis)指出，國家目前監視疫情的人力已不若以往；監測病毒傳播、研究其如何傳播，實有其必要，但地方公衛官員、獸醫們由聯邦政府取得的協助，將不如從前。

當今禽流感疫情為國家史上最慘，致蛋價創史上最高；雖說禽隻、牛隻罹患病毒案例已經減少，雞蛋平均售價也下降，但公衛專家表示，隨著候鳥春季遷徙，病例可能再起，一般在美國本土的5、6月來到高峰。

要把美國禽流感疫情量化十分棘手。已證實發病的養雞場數目，1月為133個，到3月下旬減少到53個；養牛場去年11月最多有253個，到3月降為21個。其他哺乳類、野鳥及人類的罹病案例分不同管道追蹤；截至目前受感染的家禽數目來到1億6800萬隻，原因在查到一家養雞場有禽流感，全場的雞隻都要撲殺。

專家表示目前的疫情很難預測、防堵，去年首次感染到牛隻，還傳染到其他物種。染病個案、檢測的數據有限，讓業界想追蹤病毒的散播、突變，變得愈發困難，意味著病毒可能再起，新變種出現時，少有人警覺。

「聖朱德兒科研究醫院」(St. Jude's Children's Research Hospital)流感學者舒茲-雪利(Stacey Schultz-Cherry)指出，此時不宜放鬆警惕。野鳥是病毒傳播的主要管道，他們會降落地面，與當地動物混居。她警告說，目前野鳥向北遷徙，可能把南美洲的新病毒變種，傳播到美國，讓病毒有更多演化的機會，可能更為危險。

值得憂心的變種已經出現。美國3月證實在密西西比州一處養雞場，查出代號H7N9的禽流感變種，是2017年以來首度，該變種特別容易讓人類喪生。