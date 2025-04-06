我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

防疫人員被裁光 禽流感恐向北蔓延

編譯潘勛／綜合報導
芝加哥市政府清潔工人正在處理一隻疑似因流感死亡而被沖上密西根湖沙灘的野鴨屍體。隨著春天來臨，候鳥北遷，禽流感疫情恐有向北蔓延之虞。(路透)
芝加哥市政府清潔工人正在處理一隻疑似因流感死亡而被沖上密西根湖沙灘的野鴨屍體。隨著春天來臨，候鳥北遷，禽流感疫情恐有向北蔓延之虞。(路透)

衛生部食品藥物管理局(FDA)因應禽流感的主要醫事人員—「獸醫醫學中心」(Center for Veterinary Medicine)的140多位資深員工，遭馬斯克率領的政府效率部裁員，偵測和預防禽流感的能力大受影響；隨著春天來臨，候鳥北遷，禽流感疫情恐有向北蔓延之虞。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，前乳牛獸醫官員、公衛學者戴維斯(Meghan Davis)指出，國家目前監視疫情的人力已不若以往；監測病毒傳播、研究其如何傳播，實有其必要，但地方公衛官員、獸醫們由聯邦政府取得的協助，將不如從前。

當今禽流感疫情為國家史上最慘，致蛋價創史上最高；雖說禽隻、牛隻罹患病毒案例已經減少，雞蛋平均售價也下降，但公衛專家表示，隨著候鳥春季遷徙，病例可能再起，一般在美國本土的5、6月來到高峰。

要把美國禽流感疫情量化十分棘手。已證實發病的養雞場數目，1月為133個，到3月下旬減少到53個；養牛場去年11月最多有253個，到3月降為21個。其他哺乳類、野鳥及人類的罹病案例分不同管道追蹤；截至目前受感染的家禽數目來到1億6800萬隻，原因在查到一家養雞場有禽流感，全場的雞隻都要撲殺。

專家表示目前的疫情很難預測、防堵，去年首次感染到牛隻，還傳染到其他物種。染病個案、檢測的數據有限，讓業界想追蹤病毒的散播、突變，變得愈發困難，意味著病毒可能再起，新變種出現時，少有人警覺。

「聖朱德兒科研究醫院」(St. Jude's Children's Research Hospital)流感學者舒茲-雪利(Stacey Schultz-Cherry)指出，此時不宜放鬆警惕。野鳥是病毒傳播的主要管道，他們會降落地面，與當地動物混居。她警告說，目前野鳥向北遷徙，可能把南美洲的新病毒變種，傳播到美國，讓病毒有更多演化的機會，可能更為危險。

值得憂心的變種已經出現。美國3月證實在密西西比州一處養雞場，查出代號H7N9的禽流感變種，是2017年以來首度，該變種特別容易讓人類喪生。

禽流感 疫情 馬斯克

上一則

暴洪+龍捲風 中西、南部多州進入緊急狀態

延伸閱讀

防疫人員被裁光、變種出現 禽流感恐向北蔓延

防疫人員被裁光、變種出現 禽流感恐向北蔓延
全球首例 英國綿羊感染禽流感 跨物種傳染風險上升

全球首例 英國綿羊感染禽流感 跨物種傳染風險上升
禽流感蛋荒 德國收到美國索取雞蛋要求

禽流感蛋荒 德國收到美國索取雞蛋要求
具禽流感風險生雞肉貓糧 FDA令召回

具禽流感風險生雞肉貓糧 FDA令召回

熱門新聞

許多民眾以為銀行並不會透露客戶的帳戶動態，事實上金融機構必須依法強制通報（示意圖）。路透

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

2025-04-01 09:47
華裔教授王曉峰遭FBI調查，他之前一直是印大盧迪學院的知名教授。(印大官網)

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

2025-03-29 17:52
27歲網紅古明斯基遭爆與寵物狗吉娃娃的「人獸交」。圖／翻攝自IG

27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網

2025-04-01 10:07
短影音應用程式TikTok。(美聯社)

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

2025-04-02 12:48
新州紐瓦克自由國際機場，下機的旅客正前往海關接受入境檢查。(路透)

怕出去回不來 美綠卡持有者暫緩出國

2025-03-31 02:26
示意圖。（取自123RF）

當前財務最脆弱…剛退休或快退休民眾 5方法保護資產

2025-04-04 08:57

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威