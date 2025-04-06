華府黑人教會告贏極右派「驕傲男孩」 還取得商標權

華府「大都會非洲聖公會」成立於1838年，是全美第一個黑人獨立教會，該教堂於1881年啟用至今，一旁豎立著「黑人的命也是命」標語。(美聯社)

華府 一家歷史悠久黑人教會遭到白人至上 極右翼組織「驕傲男孩」(Proud Boys)暴力破壞，在訴諸法律後，不但勝訴還獲得「驕傲男孩」商標權作為賠償。

據美聯社報導，華府「大都會 非洲聖公會」(Metropolitan African Methodist Episcopal Church，簡稱大都會AME)成立於1838年，是全美第一個黑人獨立教會，教堂於1881年啟用至今，而且教會今年再次創造歷史，取得「驕傲男孩」商標權。

大都會非洲聖公會牧師拉馬爾四世主持布道。(美聯社)

2020年12月「驕傲男孩」暴力拆除當地兩座歷史悠久的黑人教堂標誌「Black Lives Matter」(黑人的命也是命)，於是教會領導人決定以政治恐嚇為由正式提告，AME牧師拉馬爾四世(William H. Lamar IV)指控：「這不僅是兄弟會酒後的荒唐行徑，這是溫和版焚燒十字架，目的就是要讓我們閉嘴。」

2023年法官以被告「充滿仇恨與明顯種族偏見」，判決280萬元賠償金，不過「驕傲男孩」拒絕付錢，於法院在今年2月同意教會不但取得「驕傲男孩」商標權，同時可以銷售牟利。

於是AME在官網站推出印有「保持驕傲、保持黑人」(Stay Proud, Stay Black)標語的專屬T恤，甚至計畫在驕傲月與六月節推出類似商品，將銷售所得全數捐給社區。

不過教會人士哈里斯(Khaleelah Harris)仍為教會的安全感到憂心，畢竟教會曾經每月支付2萬元加強保全，她說：「盡管一切都令人難以承受，但從某種意義上來說，我們別無選擇，這是我們教會的資產。」

今年元月川普上任後，特赦參與國會攻擊事件而被定罪的「驕傲男孩」成員，包括前全國主席塔塔里歐(Enrique Tarrio)也是大都會AME官司其中一名被告。

有30年資歷的大都會AME信眾柯蒂斯(Wayne Curtis)不希望讓「驕傲男孩」獲得更多關注，不過坦承：「這是一個機會，希望讓這個極端組織變得更謙遜。」

教會律師表示，「驕傲男孩」至今僅付款1500元，加上利息至少積欠教會310萬元，後續還得靠法律團隊全力追討。