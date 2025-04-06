我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

華府黑人教會告贏極右派「驕傲男孩」 還取得商標權

編譯俞仲慈／綜合報導
華府「大都會非洲聖公會」成立於1838年，是全美第一個黑人獨立教會，該教堂於1881年啟用至今，一旁豎立著「黑人的命也是命」標語。(美聯社)
華府「大都會非洲聖公會」成立於1838年，是全美第一個黑人獨立教會，該教堂於1881年啟用至今，一旁豎立著「黑人的命也是命」標語。(美聯社)

華府一家歷史悠久黑人教會遭到白人至上極右翼組織「驕傲男孩」(Proud Boys)暴力破壞，在訴諸法律後，不但勝訴還獲得「驕傲男孩」商標權作為賠償。

據美聯社報導，華府「大都會非洲聖公會」(Metropolitan African Methodist Episcopal Church，簡稱大都會AME)成立於1838年，是全美第一個黑人獨立教會，教堂於1881年啟用至今，而且教會今年再次創造歷史，取得「驕傲男孩」商標權。

大都會非洲聖公會牧師拉馬爾四世主持布道。(美聯社)
大都會非洲聖公會牧師拉馬爾四世主持布道。(美聯社)

2020年12月「驕傲男孩」暴力拆除當地兩座歷史悠久的黑人教堂標誌「Black Lives Matter」(黑人的命也是命)，於是教會領導人決定以政治恐嚇為由正式提告，AME牧師拉馬爾四世(William H. Lamar IV)指控：「這不僅是兄弟會酒後的荒唐行徑，這是溫和版焚燒十字架，目的就是要讓我們閉嘴。」

2023年法官以被告「充滿仇恨與明顯種族偏見」，判決280萬元賠償金，不過「驕傲男孩」拒絕付錢，於法院在今年2月同意教會不但取得「驕傲男孩」商標權，同時可以銷售牟利。

於是AME在官網站推出印有「保持驕傲、保持黑人」(Stay Proud, Stay Black)標語的專屬T恤，甚至計畫在驕傲月與六月節推出類似商品，將銷售所得全數捐給社區。

不過教會人士哈里斯(Khaleelah Harris)仍為教會的安全感到憂心，畢竟教會曾經每月支付2萬元加強保全，她說：「盡管一切都令人難以承受，但從某種意義上來說，我們別無選擇，這是我們教會的資產。」

今年元月川普上任後，特赦參與國會攻擊事件而被定罪的「驕傲男孩」成員，包括前全國主席塔塔里歐(Enrique Tarrio)也是大都會AME官司其中一名被告。

有30年資歷的大都會AME信眾柯蒂斯(Wayne Curtis)不希望讓「驕傲男孩」獲得更多關注，不過坦承：「這是一個機會，希望讓這個極端組織變得更謙遜。」

教會律師表示，「驕傲男孩」至今僅付款1500元，加上利息至少積欠教會310萬元，後續還得靠法律團隊全力追討。

大都會 華府 白人至上

上一則

基因公司將賣數據求生 1500萬人個資恐外洩

下一則

拒絕川普推翻選舉結果 潘斯獲「甘迺迪勇氣獎」

延伸閱讀

台海緊張使美重視盟邦 歐布萊恩看好日本先協商關稅

台海緊張使美重視盟邦 歐布萊恩看好日本先協商關稅
99歲牧師請教友看護遭控「非法轉租」 劉醇逸聲援

99歲牧師請教友看護遭控「非法轉租」 劉醇逸聲援
希望拉近與川普距離 查克柏格花2300萬買下華府豪宅

希望拉近與川普距離 查克柏格花2300萬買下華府豪宅
新澤西華人聯合總會 清明祭奠華人鐵路工

新澤西華人聯合總會 清明祭奠華人鐵路工

熱門新聞

許多民眾以為銀行並不會透露客戶的帳戶動態，事實上金融機構必須依法強制通報（示意圖）。路透

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

2025-04-01 09:47
華裔教授王曉峰遭FBI調查，他之前一直是印大盧迪學院的知名教授。(印大官網)

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

2025-03-29 17:52
27歲網紅古明斯基遭爆與寵物狗吉娃娃的「人獸交」。圖／翻攝自IG

27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網

2025-04-01 10:07
短影音應用程式TikTok。(美聯社)

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

2025-04-02 12:48
新州紐瓦克自由國際機場，下機的旅客正前往海關接受入境檢查。(路透)

怕出去回不來 美綠卡持有者暫緩出國

2025-03-31 02:26
示意圖。（取自123RF）

當前財務最脆弱…剛退休或快退休民眾 5方法保護資產

2025-04-04 08:57

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威