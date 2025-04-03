今年大西洋颶風季預測 比平常活躍但不似去年強烈

加勒比海及大西洋上空的衛星雲圖。研究人員預測，6月1日開始的今年大西洋颶風季，將比往常活躍，數量也更多，但威力不如去年強烈。(美聯社)

研究人員預測，6月1日開始的今年大西洋颶風 季，將比往常活躍，數量也更多，但不如去年強烈。

2024年最強烈的三大颶風海倫(Helene)、米爾頓(Milton)和貝羅(Beryl)，因為災情慘重，共造成300多人死亡，1200億元財務損失，世界氣象組織決定未來永遠不再用這三個名字為颶風命名。

科羅拉多州立大學熱帶龍捲風雷達大氣層模型與軟體小組預估，今年將有九個颶風，規模大到足以命名的暴風共有17個。

九個颶風當中，四個將是三到五級「重大颶風。」根據薩佛-辛普森計量表，持續風速每小時111-129哩為三級颶風，足以導致慘重損傷；時速130-156哩為四級颶風；157哩以上為五級，威力就更不用說了。

小組說，今年颶風季風暴的活躍度將比1991-2020期間的平均高125%，小組成員席爾佛斯(Levi Silvers)認為，雖然比去年稍低，仍很可觀。2024活躍度比1991-2020平均高130%。

他說，比過去的平均高125%，其中差別很明顯也很重要，因為對沿海地區的人來說，這是關乎生命財產的大事。「更重要的是，大家必須了解，起自大西洋和墨西哥灣 的颶風數量每十年之間，起伏很大。把注意力放到颶風上，你就會注意到，每年之間的起伏也很大。」

颶風活躍度高於往年平均的主要原因是海水表面溫度高，去年尤其如此，高到「破表。」他說，去年海水「超溫暖，暖到過去未曾見過的程度。今年也比正常年份要暖，不過溫度比去年有見下降，這是一大因素，也是預測活躍度比去年低，但比往年平均仍高的原因。」

小組提醒說，此一預測仍有「相當不確定性」，要看南半球洋流的聖嬰 現象「輪回」到哪一地步。太平洋赤道洋流較暖時，叫「聖嬰盛行」，反之，較往年冷，則稱「反聖嬰」或「女聖嬰」現象。