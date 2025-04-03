我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅確定下台 南韓憲法法院宣判彈劾案成立 60天內大選

美元與風險資產哀鴻遍野 老債王：現在抄底美股是接飛刀

今年大西洋颶風季預測 比平常活躍但不似去年強烈

記者張聲肇／即時報導
加勒比海及大西洋上空的衛星雲圖。研究人員預測，6月1日開始的今年大西洋颶風季，將比往常活躍，數量也更多，但威力不如去年強烈。(美聯社)
加勒比海及大西洋上空的衛星雲圖。研究人員預測，6月1日開始的今年大西洋颶風季，將比往常活躍，數量也更多，但威力不如去年強烈。(美聯社)

研究人員預測，6月1日開始的今年大西洋颶風季，將比往常活躍，數量也更多，但不如去年強烈。

2024年最強烈的三大颶風海倫(Helene)、米爾頓(Milton)和貝羅(Beryl)，因為災情慘重，共造成300多人死亡，1200億元財務損失，世界氣象組織決定未來永遠不再用這三個名字為颶風命名。

科羅拉多州立大學熱帶龍捲風雷達大氣層模型與軟體小組預估，今年將有九個颶風，規模大到足以命名的暴風共有17個。

九個颶風當中，四個將是三到五級「重大颶風。」根據薩佛-辛普森計量表，持續風速每小時111-129哩為三級颶風，足以導致慘重損傷；時速130-156哩為四級颶風；157哩以上為五級，威力就更不用說了。

小組說，今年颶風季風暴的活躍度將比1991-2020期間的平均高125%，小組成員席爾佛斯(Levi Silvers)認為，雖然比去年稍低，仍很可觀。2024活躍度比1991-2020平均高130%。

他說，比過去的平均高125%，其中差別很明顯也很重要，因為對沿海地區的人來說，這是關乎生命財產的大事。「更重要的是，大家必須了解，起自大西洋和墨西哥灣的颶風數量每十年之間，起伏很大。把注意力放到颶風上，你就會注意到，每年之間的起伏也很大。」

颶風活躍度高於往年平均的主要原因是海水表面溫度高，去年尤其如此，高到「破表。」他說，去年海水「超溫暖，暖到過去未曾見過的程度。今年也比正常年份要暖，不過溫度比去年有見下降，這是一大因素，也是預測活躍度比去年低，但比往年平均仍高的原因。」

小組提醒說，此一預測仍有「相當不確定性」，要看南半球洋流的聖嬰現象「輪回」到哪一地步。太平洋赤道洋流較暖時，叫「聖嬰盛行」，反之，較往年冷，則稱「反聖嬰」或「女聖嬰」現象。

颶風 聖嬰 墨西哥灣

上一則

研究：注射帶狀疱疹疫苗 七年內失智降20% 女性益處更多

下一則

川普關稅害全球500大富豪身價損失2080億 查克柏格最慘

延伸閱讀

天災高危區買不到保險 各州推防風、防火住家強化計畫

天災高危區買不到保險 各州推防風、防火住家強化計畫
富察在中國遭判刑3年 聲援小組：要求立即無條件釋放

富察在中國遭判刑3年 聲援小組：要求立即無條件釋放
昆士蘭50年來首遇氣旋 政府「澳洲式幽默」警告玩水民眾

昆士蘭50年來首遇氣旋 政府「澳洲式幽默」警告玩水民眾
美國政府裁員潮 科學家憂危及氣候研究與公共安全

美國政府裁員潮 科學家憂危及氣候研究與公共安全

熱門新聞

許多民眾以為銀行並不會透露客戶的帳戶動態，事實上金融機構必須依法強制通報（示意圖）。路透

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

2025-04-01 09:47
華裔教授王曉峰遭FBI調查，他之前一直是印大盧迪學院的知名教授。(印大官網)

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

2025-03-29 17:52
美國總統川普的長子「小川普」（Donald Trump Jr.）。美聯社

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

2025-03-27 16:54
人工智慧(AI)工具普遍使用以及對ChatGPT等聊天機器人過度依賴，使得求職過程變得越來越不真實。路透

真人都哪去了？大學生百餘件打工面試幾乎全碰到AI

2025-03-27 11:49
27歲網紅古明斯基遭爆與寵物狗吉娃娃的「人獸交」。圖／翻攝自IG

27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網

2025-04-01 10:07
短影音應用程式TikTok。(美聯社)

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

2025-04-02 12:48

超人氣

更多 >
吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴
洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕

洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕
美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級

美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級
持白卡看病裝乖一點 最近恐遭加州醫院和醫師白眼

持白卡看病裝乖一點 最近恐遭加州醫院和醫師白眼
美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統

美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統