來美捐腎給弟弟 委國男被ICE逮捕 維權團體爭取暫獲釋 將進行移植

委內瑞拉籍男子岡薩雷斯(左)為捐腎給重病弟弟帕切科(右)專程來美，卻被ICE拘留並安排遣返；事件經媒體揭露並在維權團體努力下，ICE將暫時釋放岡薩雷斯，以進行腎臟移植手術。(The Resurrection Project官網)

委內瑞拉籍男子岡薩雷斯(Jose Gregorio González)為捐腎給重病弟弟專程來美，卻被移民 海關執法局(ICE )拘留並安排遣返；事件經媒體揭露並在維權團體努力下，ICE可望暫時釋放岡薩雷斯，以進行腎臟移植手術。

芝加哥 論壇報(Chicago Tribune)報導，岡薩雷斯的代理律師邁內克(Peter Meinecke)和非營利性倡議組織「復活計畫」(The Resurrection Project)2日透露，43歲的岡薩雷斯可望4日從印第安納州克萊郡(Clay County)拘留中心獲釋。

岡薩雷斯的弟弟、37歲的帕切科(Alfredo Pacheco)在伊利諾伊州西塞羅(Cicero)尋求庇護中，正面臨晚期腎衰竭。得知帕切科命在旦夕，岡薩雷斯專程從委內瑞拉來美，打定主意要捐腎給弟弟，就算他的腎和弟弟不相容，也會捐出來，以確保弟弟能支撐到獲得合適的腎臟移植。伊利諾大學醫院發言人證實，帕切科正在等待移植手術。

3月3日這對兄弟離開洗腎室時，ICE探員逮捕岡薩雷斯，儘管他們剛經過複雜程序獲得器官移植公家保險批准，準備進行器官移植測試。

芝加哥論壇報3月報導此新聞後，有1700多人簽署請願書，要求ICE釋放岡薩雷斯以挽救帕切科性命，還有多位參眾議員公開支持他們。

1日邁內克得知岡薩雷斯將被轉移到另一拘留中心，帕切科和支持者原本擔心岡薩雷斯將被驅逐出境；但2日邁內克接到ICE電話，指他們準備釋放岡薩雷斯。

帕切科表示，「我得知此消息哭了起來；他將救我的命，我感激不盡。我一直以為自己孤身在美獨自面對疾病，現在我發現很多人願意陪在我身邊。」邁內克則表示，「這麼做是對的；對兄弟二人和社區來說，這都是攸關生死的事。」

復活計畫項目主管倫登(Erendira Rendón)表示，「這是人性和同理心的勝利。此決定彰顯基本人權超越移民身份，社區有權要求彰顯人性。」