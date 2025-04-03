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研究：注射帶狀疱疹疫苗 七年內失智降20% 女性益處更多

記者張聲肇／綜合報導
非活性帶狀皰疹疫苗欣剋疹(SHINGRIX)。(路透)
非活性帶狀皰疹疫苗欣剋疹(SHINGRIX)。(路透)

最新研究發現，民眾注射帶狀疱疹疫苗之後七年內，罹患失智症的機率可降低20%。

2日在「自然」期刊發表的研究報告，有助增進對人類老化過程，腦部健康的了解，從而設想應對之方。

報告的領銜作者、史丹福大學研究員格爾瑟澤(Pascal Geldsetzer)認為此發現非常有幫助，對女性益處尤多，因為她們失智的風險更大。

研究團隊追蹤觀察英國威爾斯地區10多年前注射過第六代帶狀疱疹疫苗、如今80歲左右的老人，分析比較共28萬人的醫療紀錄，得出上述結論。如今，更新一代的疫苗，預防帶狀疱疹更有效，美國政府建議50歲以上的人都施打。

科羅拉多大學醫學院鑽研病毒入侵神經系統的奈吉爾博士(Maria Nagel)說，這一發現給人更多理由，要捲起袖子來打一針了，帶狀皰疹病毒本來就是失智的風險因子，｢如今有了可以降低風險的干預法。」

哈佛醫生、健康經濟學家簡納(Anupam Jena)對報告評道，人口老化，阿茲海默等失智病症的案例越來越多，這篇研究報告具有「深刻的意涵。」

1980年前出生的人幾乎都得過水痘，殘留體內的水痘病毒發作，可能惡化成帶狀疱疹；疾病防治中心說，美國人生帶狀疱疹的概率約為三分之一，多數可以痊癒，但有20%患者會神經疼痛達數月甚至數年，嚴重的眼部併發症可能導致目盲。

隱藏在神經系統內的病毒，包括水痘病毒，可能導致基因突變，增加失智的風險。去年，波士頓婦科醫院的醫生提出報告說，罹患帶狀泡疹可能增加20%失智的風險。

原因可能是病毒造成發炎。器官發炎本就不是好事，而腦部也是可能發炎的器官。內格爾說，病毒也可能感染腦部血管，造成堵塞，阻礙血液流通，增加中風與失智的風險。

她的研究團隊還有更精采的發現：帶狀疱疹會刺激澱粉樣蛋白(amyloid)的形成，而這黏稠稠的蛋白質，正是阿茲海默症的一大元兇。

疫苗 史丹福大學 中風

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