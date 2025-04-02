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涉殺聯合健保CEO 司法部長令求處兇嫌死刑

記者胡玉立／綜合報導
司法部長邦迪指示檢方，對被控槍殺聯合健保公司執行長湯普森的凶嫌孟喬內(圖)求處死刑。(美聯社)
司法部長邦迪指示檢方，對被控槍殺聯合健保公司執行長湯普森的凶嫌孟喬內(圖)求處死刑。(美聯社)

司法部長邦迪(Pam Bondi)1日表示，為貫徹川普總統競選時推動恢復死刑的承諾，她已指示檢方對被控槍殺聯合健保公司(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)的兇嫌孟喬內(Luigi Mangione)求處死刑。這是川普今年1月重返白宮後，司法部首次求處死刑。

川普在第一任期內監督過一連串死刑執法，也毫不諱言他支持擴大死刑。邦迪數周前已解除前總統拜登政府實施的聯邦死刑暫停令。她宣布對孟喬內求處死刑的決定時，指孟喬內「有預謀的冷血謀殺湯普森」，此案乃「政治暴力行為」。

現年26歲的常春藤盟校畢業生孟喬內被控去年12月在紐約曼哈頓一家酒店外槍殺湯普森；當時湯普森正準備舉行投資者會議。湯普森50歲，有兩個正在上高中的孩子；他在聯合健保及其母公司工作數十年。

湯普森之死震驚商界，也引發全國各地有關美國醫療保險系統和保險業巨額成本的爭論。許多對醫療保險業不滿的人士，對孟喬內表示同情。

孟喬內面臨聯邦和州指控。聯邦指控包括使用槍枝謀殺，最高可判處死刑。州政府檢察官指控他助長恐怖主義，犯下一級謀殺罪。州政府指控最高可判處終身監禁。檢方表示，聯邦和州案件將並行，預計州案將先開庭審理。

孟喬內對所有指控均不認罪。孟喬內的律師凱倫·佛里德曼-阿格尼菲洛 (Karen Friedman-Agnifilo) 稱，邦迪的指令「野蠻」且「帶有政治性」；她也對聯邦和州檢方並行起訴提出異議，指「司法交戰」將孟喬內變成「人體乒乓球」。孟喬內目前關押在紐約布魯克林一所聯邦監獄。

川普1月20日上任首日即簽署行政命令要求司法部，在適用情況下對聯邦案件兇嫌尋求死刑。川普第一任期政府執行了13次聯邦處決，比現代史上任何一位總統任期內執行的處決次數都多。拜登競選時承諾致力廢除聯邦死刑，但並未為此採取重大措施。

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