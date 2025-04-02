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ICE承認錯送馬州男子到薩爾瓦多 但拒他回美

記者張聲肇／綜合報導
移民與海關執法局罕見承認，錯誤遣返29歲男子艾卜瑞可到薩爾瓦多監獄，但又以其與幫派有關係為由，拒絕讓他回到美國。圖為惡名昭彰的監獄「恐怖主義囚禁中心」。(美聯社)
移民與海關執法局罕見承認，錯誤遣返29歲男子艾卜瑞可到薩爾瓦多監獄，但又以其與幫派有關係為由，拒絕讓他回到美國。圖為惡名昭彰的監獄「恐怖主義囚禁中心」。(美聯社)

聯邦移民與海關執法局(ICE)罕見承認，錯誤遣返馬里蘭州29歲男子艾卜瑞可(Kilmar Armando Abrego Garcia )到薩爾瓦多監獄，但該局又以其與幫派有關係為由，拒絕讓他回到美國。

美聯社1日引述法院檔案說，移民局承認把艾卜瑞可遣送到薩爾瓦多是「行政錯誤」，消息傳出，移民圈輿論大譁。

他的律師提交法院的文件指出，艾卜瑞可3月12日在巴爾的摩工地實習當板金工，剛下班就被逮捕。隨後被送到祖國的「恐怖主義囚禁中心」，這是人權分子描述為「虐待事件層出不窮」、「囚犯擠滿牢房，永遠不得外出放風」的監獄。

律師文件指出，美國的移民法官2019年就裁定，政府不得將艾卜瑞可遣返薩爾瓦多，因為一旦回去，「他極可能遭黑道幫派迫害。」他獲得臨時保護身分。

文件說，「艾卜瑞可為了逃離黑道暴力，約16歲就離開薩爾瓦多。大約2006年起，幫派分子就不斷尾隨、毆打，還威脅綁架、殺死他，以此迫使他父母親完成幫派胃口愈來愈大的勒索條件」。

申訴書指出，「雖然有人指控艾卜瑞可大概有『幫派聯繫』，美國政府卻從未拿出一絲一毫的證據，支持這沒有根據的指控。他既不是MS-13(犯罪集團)或其他犯罪或街頭幫派的成員，也與黑道沒有聯繫」。

申訴書說，艾卜瑞可的太太根據從監獄流出的照片與錄影帶和她丈夫獨特的紋身和頭上兩個疤痕，指認出他已被關進監獄。

川普政府的回應是：ICE「知道他有美國法律的保護，不得將他遣送到薩爾瓦多」，卻因為「一項行政錯誤」，而將他遣送出境。

如今，ICE認錯卻不補救，因為｢有人指控他與黑道有聯繫」，「對地方構成治安威脅，」是危險人物。ICE稱，2019年交保案經移民上訴委員會裁決維持原案，證明他有黑道關係。

ICE官員塞納(Robert Cerna)說，ICE根據行政命令及艾卜瑞可被指是MS-13成員，將他遣返薩爾瓦多。

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