加密幣富豪王純好奇心強 迷戀打破界限

目前住在挪威北部的馬爾他籍(Malta)華人王純(Chun Wang)，向太空 探索科技公司(SpaceX )支付了一筆未公開的金額，租借天龍號來場極地軌道之旅。

「我這輩子，深受好奇心和對突破界限的迷戀所影響，」王純在3月28日告訴記者：「小時候，我常常盯著世界地圖底部的空白，好奇那裡有什麼。」

「好奇心最終在2021年帶我穿越了一個大陸，去到了地球的最南端，然後在2023年去到北極，現在我們很快就能前往太空了」，王純補充說道，這趟太空之旅「重點不僅是在於前往太空；同時還是為了突破界限和分享知識⋯我們希望我們這場任務，能進一步激勵未來人們這樣做」。

加密貨幣 億萬富豪王純，雖然是世上最大加密貨幣挖礦公司之一的F2Pool的聯合創辦人，但因為他一直在避免出現公眾視線，所以在加密貨幣圈內並不出名；據悉，他從2011年就開始積極採購和開採比特幣。王純一生大部分時間都在中國度過，但在2016年移居泰國，隨後前往南韓，並在2018年取得了馬爾他國籍。

王純以19世紀帆船Fram為此次任務命名；Fram在挪威語中為「前進」之意，這艘「前進」號帆船在19世紀乘載著北極先驅者前往極地地區；王純的「前進2號」任務，將會帶著Fram帆船的一小塊柚木甲板，搭乘天龍號前往太空。

王純表示，這項太空之旅，是受到電子支付公司Shift4企業家艾薩克曼(Jared Isaacman)和日本億萬富豪前澤友作(Yusaku Maezawa)的啟發；艾薩克曼曾多次自費搭乘SpaceX太空船前往太空，他完成首次民間太空漫步，並獲川普總統提名出任太空總署署長。前澤友作則曾搭乘俄羅斯太空船「聯盟號」(Russian Soyuz)前往國際太空站(ISS)。