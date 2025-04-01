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加密幣億萬富豪孫宇晨 登「富比世」封面

記者顏伶如／綜合報導
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加密貨幣企業家孫宇晨，登上富比世雜誌封面。(路透)
加密貨幣企業家孫宇晨，登上富比世雜誌封面。(路透)

「波場」(Tron) 區塊鏈創始人、火幣(HTX)全球顧問孫宇晨(Justin Sun)，上周成為繼馬雲(Jack Ma)之後，第二位登上「富比世」(Forbes)雜誌封面的中國企業家。報導當中指出，孫宇晨身為加密貨幣億萬富豪，為川普總統家族創立的加密貨幣平台「世界自由財務」(World Liberty Financial)投入8000多萬元資金，協助川普家族獲利約4億元。

3月28日晚間，孫宇晨在火幣舉辦的網路直播座談會上說，登上富比世雜誌不僅是個人獲得認可，也象徵加密貨幣產業站上全球舞台，「可以讓社會大眾更了解我這個人，更了解加密貨幣產業的意義，可能改變公眾對加密貨幣的觀感」。他說，對於加密貨幣在中國成長而言也是一次很好的機會，「現在我們可以向世界證明，加密產業能在全球層次代表中國的聲音與利益」。

他說：「這絕對是一個里程碑，但也只是個起點。」

富比世雜誌報導形容1990年出生的孫宇晨「年輕、充滿爭議、擁有龐大財富」，在區塊鏈產業領域以作風大膽、手段顛覆傳統聞名。他受訪時說：「20幾歲時，我什麼事情都願意嘗試。」

川普去年贏得大選三周後 ，孫宇晨匯了3000萬元給「世界自由財務」公司，當時他認為該公司將會在金融科技領域中占有重要地位，後來加碼4500萬元。川普今年元月推出迷因幣$TRUMP，孫宇晨投入更多錢。

在孫宇晨之前，曾經登上富比世封面的加密貨幣圈企業家只有幣安公司(Binance)創辦人趙長鵬(Changpeng Zhao)、FTX創辦人班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)、加密貨幣交易所Coinbase執行長阿姆斯壯(Brian Armstrong)。

孫宇晨在社群媒體X發文寫道：「從懷抱夢想到成為具有全球影響力的人物，很榮幸獲得富比世封面報導稱為加密貨幣界的億萬富翁」。

貨幣 富比世 川普

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