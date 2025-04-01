我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對等關稅最快周二晚上出爐？川普點出這兩個時間

義大利17輛特斯拉被燒毁 馬斯克：恐怖主義

裝上大腦電腦介面 中風失語18年病患可說話

記者張聲肇／綜合報導
一名中風四肢癱瘓、失語18年的病患，裝上大腦-電腦介面後可以再次說話。(美聯社)
一名中風四肢癱瘓、失語18年的病患，裝上大腦-電腦介面後可以再次說話。(美聯社)

把思維轉化成口語的科技誕生了：中風四肢癱瘓、失語18年的病患裝上大腦-電腦介面後，可以再次說話。此一成功試驗，為失語者「重獲」說話能力帶來希望。

試驗報告3月31日發表在「自然神經科學」期刊，共同作者阿努曼奇帕里(Gopala Anumanchipalli)說，醫生在一名47歲女患者腦部裝上電腦介面後，患者「說話的意願轉化為流暢的語句」。

其他的腦部-電腦介面通常會稍微延遲「思想中的句子」變成電腦「說出」句子的時間，容易打亂對話的流暢度，可能引發溝通不良或對話一方的挫敗感。此一介面的試驗對象可以思想、說話「同步」進行，毫無延遲。

堪薩斯大學語言與應用神經科學實驗室研究員布然姆伯格(Jonathan Brumberg)說，這是「此一領域的一大進展。」

加州研究團隊有患者失語前留下的錄音資料，用電極體將女患者「腦中想說的話」記錄下來，以這兩筆資料為基礎，透過訓練過的AI模式，將腦中想說的話轉化為她自己的聲音。

柏克萊加州大學的阿努曼奇帕里說，目前有不少同步翻譯、記錄會議或電話通話的AI系統，失語患者腦部裝的介面，也是根據同一原理設計——裝在腦部的語言中心，「聽取」訊號，然後把訊號轉譯成話語。

阿努曼奇帕里說，整個作業流程非常順暢，把每個80毫秒(約半個音節)的語言訊號輸入到錄音機裡面去，「不等到句子完成才輸入，而是飛快的輸入。｣

未參與這項研究的布然姆伯格說，如此迅速的輸入解譯，可以達到「自然說話」的速度，又能夠運用存下來的聲音樣本，呈現本人的聲音，這是讓「腦中的話」「自然表達」的一大進步。

部分研究經費來自國家衛生研究院，雖然該院經費最近遭刪減，阿努曼奇帕里說本研究未受影響。但要擴大運用的話，需進一步研究。他相信，研究持續下去，可在「十年內」造福更廣大人群。

加州大學 AI 中風

上一則

為威州保守派法官助選 馬斯克送出兩張百萬支票

下一則

不到30分鐘吃完1餐易過量、肥胖 「多嚼幾次」可避吃太快

延伸閱讀

「北腦一號」完成3人體植入 癱者站起來

「北腦一號」完成3人體植入 癱者站起來
人腦裝電腦透過AI模式 中風失語18年病患「說出自己的話」

人腦裝電腦透過AI模式 中風失語18年病患「說出自己的話」
老婦眼歪嘴斜「動脈阻塞中風」靠取栓術救回

老婦眼歪嘴斜「動脈阻塞中風」靠取栓術救回
醫藥／心房顫動當心血栓 易中風

醫藥／心房顫動當心血栓 易中風

熱門新聞

華裔教授王曉峰遭FBI調查，他之前一直是印大盧迪學院的知名教授。(印大官網)

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

2025-03-29 17:52
美國總統川普的長子「小川普」（Donald Trump Jr.）。美聯社

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

2025-03-27 16:54
人工智慧(AI)工具普遍使用以及對ChatGPT等聊天機器人過度依賴，使得求職過程變得越來越不真實。路透

真人都哪去了？大學生百餘件打工面試幾乎全碰到AI

2025-03-27 11:49
很多教育界人士擔心，AI 聊天機器人引誘更多學生迴避具挑戰性的學習。圖為芝加哥一名父親指導14歲兒子寫作業。（美聯社）

用AI寫作業得第1、老師查不到 新州高三生吐露心聲…

2025-03-26 02:05
劉美賢在2025年花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

近20年來首位美籍冠軍 華裔劉美賢摘花滑世錦賽后冠

2025-03-28 23:11
新州紐瓦克自由國際機場，下機的旅客正前往海關接受入境檢查。(路透)

怕出去回不來 美綠卡持有者暫緩出國

2025-03-31 02:26

超人氣

更多 >
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事