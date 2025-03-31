華府雷根機場旁放風箏 聯航降落時撞上虛驚

29日一架聯合航空波音737課機，在雷根國家機場降落時竟撞上一隻風箏，幸好全體乘客和組員平安無事。(美聯社)

29日一架從德州休士頓飛往華府 的聯合航空(United Airlines)班機，在雷根國家機場(Reagan National Airport)降落時竟撞上一隻風箏，所幸全體乘客和組員平安無事。

據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，聯航發表聲明證實：「我們了解，有報導指出一隻風箏擊中從休斯頓飛往華府雷根機場的聯航654航班。」並強調：「飛機安全降落，乘客也正常下機，經過檢查，飛機並無受損情況。」

這架波音737客機於美東時間29日下午4時降落在華府雷根國家機場，機上有126位乘客與5名機組人員。

根據塔台通話紀錄顯示，聯航機師降落時通報機場附近的礫石角公園(Gravelly Point Park)上空有風箏：「距離地面約100呎，看起來正好位於客機飛行航線。」

礫石角公園位於維吉尼亞州 一側的波多馬克河(Potomac River)河畔，緊鄰機場跑道，因距離降落地點太近，屬於禁止放風箏的區域。

當時人在公園的前空服員的歐克斯(Dylan Oakes)接受華府電視台WUSA9訪問時指出：「當時看到一隻風箏高度比實際高度還要高一些，原以為只是因為我們的角度問題，但是出人意料的是，當飛機逐漸靠近時，就和風箏相撞了。」

WUSA9指出，華盛頓大都會 機場警局(Washington Metropolitan Airport Authority Police)派員趕赴公園沒收一隻風箏並發表聲明重申：「本局今日已對礫石角公園放風箏事件作出回應，由於風箏會危害低空飛行的飛機，該區禁止放風箏活動。」

同時雷根國家機場發言人也透露，警方已將風箏物歸原主，不過並未提出任何指控。

在這起意外發生約24小時前，達美(Delta)航空一架客機因與另一架軍機距離過近而發出防撞警報；今年元月，華府國際機場發生空中相撞意外，造成67人死亡，引發外界對華府機場飛安的重視。