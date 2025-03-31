我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普態度急轉彎？稱相信普亭不會食言 但警告勿觸他「心理期限」

TikTok出售期限逼近 川普：會在4月5日前敲定

華府雷根機場旁放風箏 聯航降落時撞上虛驚

編譯俞仲慈／綜合報導
29日一架聯合航空波音737課機，在雷根國家機場降落時竟撞上一隻風箏，幸好全體乘客和組員平安無事。(美聯社)
29日一架聯合航空波音737課機，在雷根國家機場降落時竟撞上一隻風箏，幸好全體乘客和組員平安無事。(美聯社)

29日一架從德州休士頓飛往華府的聯合航空(United Airlines)班機，在雷根國家機場(Reagan National Airport)降落時竟撞上一隻風箏，所幸全體乘客和組員平安無事。

據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，聯航發表聲明證實：「我們了解，有報導指出一隻風箏擊中從休斯頓飛往華府雷根機場的聯航654航班。」並強調：「飛機安全降落，乘客也正常下機，經過檢查，飛機並無受損情況。」

這架波音737客機於美東時間29日下午4時降落在華府雷根國家機場，機上有126位乘客與5名機組人員。

根據塔台通話紀錄顯示，聯航機師降落時通報機場附近的礫石角公園(Gravelly Point Park)上空有風箏：「距離地面約100呎，看起來正好位於客機飛行航線。」

礫石角公園位於維吉尼亞州一側的波多馬克河(Potomac River)河畔，緊鄰機場跑道，因距離降落地點太近，屬於禁止放風箏的區域。

當時人在公園的前空服員的歐克斯(Dylan Oakes)接受華府電視台WUSA9訪問時指出：「當時看到一隻風箏高度比實際高度還要高一些，原以為只是因為我們的角度問題，但是出人意料的是，當飛機逐漸靠近時，就和風箏相撞了。」

WUSA9指出，華盛頓大都會機場警局(Washington Metropolitan Airport Authority Police)派員趕赴公園沒收一隻風箏並發表聲明重申：「本局今日已對礫石角公園放風箏事件作出回應，由於風箏會危害低空飛行的飛機，該區禁止放風箏活動。」

同時雷根國家機場發言人也透露，警方已將風箏物歸原主，不過並未提出任何指控。

在這起意外發生約24小時前，達美(Delta)航空一架客機因與另一架軍機距離過近而發出防撞警報；今年元月，華府國際機場發生空中相撞意外，造成67人死亡，引發外界對華府機場飛安的重視。

華府 維吉尼亞州 大都會

上一則

川普新政發酵 反亞裔仇恨恐愈演愈烈

下一則

演員李察張伯倫 91歲生日前夕病逝

延伸閱讀

華府機場旁有人違規放風箏 聯合航空客機撞上

華府機場旁有人違規放風箏 聯合航空客機撞上
雷根機場又驚魂 達美客機、軍機飛太近

雷根機場又驚魂 達美客機、軍機飛太近
飛安事故頻繁「美國人怕坐飛機」 機票銷售下降

飛安事故頻繁「美國人怕坐飛機」 機票銷售下降
雷根機場1月空難 全國運輸安全委員會促禁飛部分直升機

雷根機場1月空難 全國運輸安全委員會促禁飛部分直升機

熱門新聞

華裔教授王曉峰遭FBI調查，他之前一直是印大盧迪學院的知名教授。(印大官網)

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

2025-03-29 17:52
美國總統川普的長子「小川普」（Donald Trump Jr.）。美聯社

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

2025-03-27 16:54
邊境政策更趨嚴格之際，旅客入境時最好審慎因應。路透

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

2025-03-24 09:27
賈維斯被控偽造學貸平台百萬客戶名單並以1.7億元賣給摩根大通。(美聯社)

偽造400萬名客戶 她騙摩根大通1.7億元

2025-03-24 10:42
人工智慧(AI)工具普遍使用以及對ChatGPT等聊天機器人過度依賴，使得求職過程變得越來越不真實。路透

真人都哪去了？大學生百餘件打工面試幾乎全碰到AI

2025-03-27 11:49
很多教育界人士擔心，AI 聊天機器人引誘更多學生迴避具挑戰性的學習。圖為芝加哥一名父親指導14歲兒子寫作業。（美聯社）

用AI寫作業得第1、老師查不到 新州高三生吐露心聲…

2025-03-26 02:05

超人氣

更多 >
自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個
受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑

受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑
一代萬人迷 李察張伯倫逝世 刺鳥、豪情三劍客深植人心

一代萬人迷 李察張伯倫逝世 刺鳥、豪情三劍客深植人心
不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟

不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟
理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了