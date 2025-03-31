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貝佐斯威尼斯婚禮 官方保證不擾民

編譯徐薏茹／綜合報導
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亞馬遜創辦人貝佐斯與未婚妻桑契斯將在威尼斯舉辦婚禮，義大利水都當局否認會干擾到威尼斯居民及遊客。(路透)
亞馬遜創辦人貝佐斯與未婚妻桑契斯將在威尼斯舉辦婚禮，義大利水都當局否認會干擾到威尼斯居民及遊客。(路透)

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)與未婚妻桑契斯(Lauren Sanchez)將在威尼斯舉辦婚禮，義大利水都當局29日證實這項消息，並且否認相關報導指稱威尼斯將被數百位名人佔據並可能打擾到當地居民及遊客。

威尼斯當局的聲明未透露貝佐斯的婚禮日期，但據義大利媒體報導，婚禮將於6月24日至6月26日舉行，慶祝活動將連續數日。

威尼斯市府聲明表示：「關於貝佐斯婚禮的許多臆測及假新聞完全沒有根據。」

威尼斯聲明指出，貝佐斯的婚禮僅邀請200名賓客，會場可輕易容納此一人數，不會對威尼斯當地居民及遊客造成任何打擾，並提到威尼斯當地有豐富的經驗，曾安排過「比貝佐斯婚禮規模大許多」的國際活動。

聲明表示：「威尼斯習慣每周作為各種活動和表演的舞台，不會造成重大影響。」這些大型活動包括G20、G7高峰會、Architecture and Cinema Biennales建築雙年展，以及各種私人與VIP婚禮。

多家義大利與國際媒體報導稱，貝佐斯婚禮籌辦方已經預訂威尼斯各大高級飯店的套房，以及在6月最後幾日預訂大量的鳳尾船(貢多拉，Gondola)及水上計程車，這些交通工具主要供當地居民及遊客日常使用。

威尼斯官方對於上訴報導不予證實，只表示確保該市正常運作、不對任何人造成異常干擾是他們最首要的任務。

市長布魯尼亞羅(Luigi Brugnaro)說：「我們與籌辦方互相合作與支持，確保這一活動將絕對尊重這一城市的脆弱性與獨特之處。」

除了貝佐斯，2014年好萊塢影星喬治克隆尼(George Clooney)和妻子艾瑪克隆尼(Amal Clooney)也在威尼斯舉行婚禮。

亞馬遜創辦人貝佐斯與未婚妻桑契斯將在威尼斯舉辦婚禮，義大利水都當局否認會干擾到威...
亞馬遜創辦人貝佐斯與未婚妻桑契斯將在威尼斯舉辦婚禮，義大利水都當局否認會干擾到威尼斯居民及遊客。(美聯社)
亞馬遜創辦人貝佐斯與未婚妻桑契斯將在威尼斯舉辦婚禮，義大利水都當局否認會干擾到威...
亞馬遜創辦人貝佐斯與未婚妻桑契斯將在威尼斯舉辦婚禮，義大利水都當局否認會干擾到威尼斯居民及遊客。(歐新社)

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