「約櫃」藏哪？ CIA曝靈媒「遙」指…

中央情報局(CIA)。路透

傳說中放著上帝「十誡」(Ten Commandments)的聖物「約櫃」(Ark of the Covenant)，不只是電影「法櫃奇兵」(Raiders of the Lost Ark)情節，可能還是已經被中央情報局 (CIA)掌握線索的歷史物證。今日美國報(USA Today)報導，川普 政府國安高層在加密通訊群組討論攻擊葉門計畫的消息傳出後，「約櫃」27日在社群媒體 X與Google成為熱門話題，最新曝光的檔案顯示，中情局多年前透過具有「遙視」能力的靈媒，找到幾千年下落不明的「約櫃」放置地點。

每日郵報(Daily Mail)新聞網站26日報導，根據最新曝光檔案，中情局1980年代請來聲稱具有特異功能的靈媒進行各種實驗，編號32號的「遙視者」(Remote Viewer)測試題目是尋找某件物品。中情局並未告知尋找物品是傳說中的「約櫃」，「遙視者」則表示物品就在中東地區。

根據檔案紀錄，在1988年12月5日的實驗裡，「遙視者」描述要尋找的物品是個容器，造型像棺材，材質為木頭，還有黃金、白銀，有著六翼天使的裝飾，容器是放在另一個容器裡，存放地點在中東某處黑暗潮濕的地底下。

「遙視者」說，在存放物品的地點，民眾說著阿拉伯語，附近建築物有著清真寺的圓頂，民眾幾乎全部穿著白色服裝，黑髮褐眼。

這項實驗是中情局「太陽光束計畫」(Project Sun Streak)秘密計畫項目之一，計畫主旨在於透過靈媒的遙視能力搜集情報，協助政府尋找遭伊斯蘭恐怖組織挾持的人質下落、追蹤美國國內逃犯的潛逃路線。