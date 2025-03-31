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川普態度急轉彎？稱相信普亭不會食言 但警告勿觸他「心理期限」

TikTok出售期限逼近 川普：會在4月5日前敲定

怕出去回不來 美綠卡持有者暫緩出國

記者顏伶如／綜合報導
新州紐瓦克自由國際機場，下機的旅客正前往海關接受入境檢查。(路透)
新州紐瓦克自由國際機場，下機的旅客正前往海關接受入境檢查。(路透)

華盛頓郵報30日報導，川普總統遣返無證客行動雷厲風行之際，似乎連擁有永久居留權者也不能高枕無憂，不少綠卡持有人紛紛取消出國計畫，納悶出境旅遊是否有風險。最近一名持有綠卡的德國籍人士出境之後再返回新英格蘭地區時遭到拘留；在美國生活已30年、持有綠卡的菲律賓婦女從西雅圖入境時也被拘捕。

根據估計，全國約有1280萬民眾持有綠卡，在美國可以合法居留及工作，

幾周之前，紐約移民律師達瑞安(Pouyan Darian)在引起網路瘋傳的YouTube影片中說，除了極少數特例，綠卡持有人出境之後，「絕對有權利」再進入美國。但永久居留權身分人士遭到聯邦探員拘留的消息陸續傳出，達瑞安正重新思考該如何為客戶提供建議。

最近一支TikTok短片則以多個案例指出，綠卡持有人在機場入關時遭到盤查，被迫簽署文件放棄綠卡，社群媒體則謠言滿天飛，移民律師接到綠卡持有人的大量詢問電話，想知道出國旅行是否安全。

達瑞安說，現在對客戶的建議「絕對已經有所改變」，呼籲客戶出境之前最好三思，「入境時等於讓自己成為審查目標」。他在26日發布的新影片裡提出警告說，川普政府將鎖定某些合法居留權族群。

海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)發言人貝克漢(Hilton Beckham)表示：「川普政府正在執行移民法，這是前任政府沒能做到的。所有曾經觸犯法律的人都將遭到處置、拘留且驅逐出境。綠卡持有人如果不曾觸犯任何美國法律、申請身分時沒有涉及造假，長時間在海外旅遊之後依照規定重新申請入境許可者，出入境都不必擔心。」

報導指出，一名婦女2月底在TikTok分享影片說，23歲姪女是持有綠卡的護理系學生，回寮國參加母親喪禮之後，在洛杉磯國際機場入境時遭到逮捕並遣返。

某些綠卡申請案如今作業減緩。哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，曾經申請庇護或難民獲准的綠卡申請案件作業暫停，川普政府將對申請人展開更趨嚴格的背景調查。

智庫卡托研究所(Cato Institute)移民研究主任畢爾(David J. Bier)說，川普政府其實一直就想這麼做。

綠卡 川普 移民

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