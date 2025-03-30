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「衛星服務擴張」爭奪賽？傳蘋果和馬斯克起衝突

編譯劉忠勇／綜合外電
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蘋果（Apple）執行長庫克和馬斯克1月20日在總統川普就職典禮上曾有互動。(路透)
蘋果（Apple）執行長庫克和馬斯克1月20日在總統川普就職典禮上曾有互動。(路透)

道瓊引述知情人士報導，蘋果（Apple）大舉投資衛星通訊並爭奪有限的頻譜資源，讓馬斯克感到不快，SpaceX也向主管機構施壓，試圖阻撓蘋果支助的衛星擴張計畫。

SpaceX和T-Mobile日前已和蘋果達成協議，為新款 iPhone 提供衛星行動通訊服務。T-Mobile將以每月15美元提供Starlink衛星功能。報導說，蘋果和SpaceX高層曾洽談直接將iPhone和SpaceX衛星連接，但未能達成協議。

蘋果去年投資超過10億美元給衛星營運商Globalstar，支援這家科技巨人在iPhone上的自家衛星連線功能。蘋果這項服務讓用戶能在手機訊號無法覆蓋的地區發送簡訊、呼叫緊急救援，或尋求道路救援。這筆新投資旨在協助Globalstar發展新的全球衛星群，以提升iPhone的衛星連線服務。

SpaceX透過旗下的Starlink擁有遠比蘋果更多的衛星。業界人士認為，僅靠Globalstar恐怕無法滿足蘋果的需求。

知情人士透露，蘋果近年來一直和其他衛星供應商洽談，以獲得更多頻譜資源。有消息說，蘋果考慮投資位於科羅拉多州的衛星營運商EchoStar，以增加衛星數量和頻譜資源，進一步支援iPhone的衛星連接服務。

SpaceX iPhone T-Mobile

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